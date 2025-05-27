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ДомойМоскваВ Музее Победы ко Дню пограничника представили обновленную выставку «Семейные реликвии»

В Музее Победы ко Дню пограничника представили обновленную выставку «Семейные реликвии»

editor
By editor
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реликвии
Фото © пресс-служба Музея Победы, Москва

27 мая, накануне Дня пограничника, Музей Победы представил обновленную выставку «Семейные реликвии», посвященную этой дате. Посетители увидят предметы пограничника, участника двух парадов на Красной площади Юрия Игнатьева.

«Юрий Кириллович родился в Симбирске (ныне Ульяновск) в семье военнослужащего. В 1940 году был призван в РККА, служил в 91-м погранотряде Киевского округа, где обучался связному делу. В марте 1941 года был направлен в Отдельную мотострелковую дивизию особого назначения имени Дзержинского НКВД. Участвовал в обороне Москвы, обеспечивал охрану ключевых объектов столицы и ликвидацию диверсантов. В 1941 году принял участие в военном параде на Красной площади. В 1942 году прошёл обучение в школе радистов при Пограничном училище, затем служил в 11-й стрелковой дивизии войск НКВД. В феврале 1943 года переведён в 17-й отдельный батальон правительственной связи. В конце 1943 года поступил в курсы лейтенантов при Московском пограничном училище, а в 1945 году принял участие в Параде Победы», — рассказали в Музее Победы.

Игнатьев награждён орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За оборону Кавказа». После войны учился в Военно-воздушной академии имени Жуковского, которую окончил в 1953 году. Служил в войсках ПВО и в 4-м Главном управлении Минобороны. Завершил карьеру в звании инженер-полковника.

На выставке посетители Музея Победы увидят предметы, переданные самим Юрием Кирилловичем Игнатьевым в дар Музею Победы. Среди экспонатов — красноармейская книжка курсанта 1-го батальона 2-й роты МВТУ НКВД им. Менжинского, грамота курсанту Ю.К. Игнатьеву — участнику Парада Победы — от начальника Московского военного училища НКВД (1945), а также архивные фотографии. Временную экспозицию дополнят радиостанция А-7-А, сигнальный карманный трёхцветный фонарь, а также рисунки фронтового художника Михаила Ефимовича Коноплина 1944 года.

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