КАЗАНЬ: На питчинге региональных кинопроектов «Время кино» выберут русские мелодрамы

В декабре 2022 года в Казани, при поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ, состоится III Межрегиональная кинопремия «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка). В рамках премии пройдет питчинг региональных кинопроектов «Время кино». В экспертный совет питчинга войдёт Кинокомпания «РУССКОЕ», которая учреждает специальную номинацию «Мама-мелодрама». Автор лучшей мелодрамы получит от кинокомпании 150 000 руб, а также продолжит работу над своим проектом в составе авторской группы «РУССКОГО».

Ирина Смирнова, генеральный продюсер, сооснователь Кинокомпании «РУССКОЕ»:

«15 лет назад мы стартовали под флагом качественных русских мелодрам. И все эти годы мы с достоинством несём миссию создания мелодраматических фильмов, понятных каждому не только в России, но и далеко за её пределами. Это не просто слова: проекты «РУССКОГО» для телеканала «Россия» традиционно собирают у экранов миллионы зрителей. Но не стоит забывать и про почти 4 млн подписчиков в YouTube и более 2,5 млрд просмотров нашего контента на сервисе. На наш взгляд, мелодрама – это самый сложный жанр, но одновременно и самый любимый зрителями. Именно поэтому мы решили учредить на питчинге «Время кино» отдельную номинацию, чтобы поддержать авторов мелодрам, ведь чтобы сделать хорошую историю, нужна смелость. Мы это точно знаем!».

Напомним, что одним из недавних и самых ярких проектов Кинокомпании «РУССКОЕ» стала драма по роману Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза». Съемки масштабного многосерийного фильма по заказу телеканала «Россия» проходили в столице Татарстана и окрестностях. По данным исследовательской компании Медиаскоп фильм возглавил топ-10 премьерных сериалов всего будничного ТВ-прайма 2020 года в аудиториях «18+» и «4+», а каждая серия становилась трендом в русскоязычном секторе YouTube.

Альбина Нафигова, руководитель АНО по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино»:

«Уже более пяти лет ежегодно мы проводим питчинги в Казани, имеем достаточно большой опыт – в региональном пространстве один из самых эффективных. Оценивать региональные проекты в категориях «Старт», «В процессе» и «Пилот» будут продюсеры телевизионных и онлайн-сериалов, дистрибьюторы кино, представители цифровых платформ. Мы ждем интересное жанровое кино со всей России».

Прием заявок на питчинг для региональных проектов «Время кино» продлится до 10 ноября 2022 г. Лауреаты питчинга в каждой номинации — «Игровое полнометражное кино», «Игровое короткометражное кино», «Документальное кино», «Старт» и «Мама-мелодрама» — получат денежные призы. Общий призовой фонд питчинга составляет 1 млн руб. Питчинг пройдет в Казани в декабре 2022 г. О дате и месте будет сообщено дополнительно. С Положением о питчинге можно ознакомиться на сайте: http://tarelka-pitching.ru

Автором и инициатором Межрегиональной кинопремии «Алтын тәлинкә» (Золотая тарелка) выступила Дирекция по поддержке кинопроектов и организации фестивалей «Время кино». Проект реализуется при финансовой поддержке Президентского фонда культурных инициатив РФ при информационной поддержке Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ). Официальный информационный партнер кинопремии – международный интернет-портал «ПрофиСинема». Информационный партнер кинопремии – онлайн-издание для профессионалов кинобизнеса CINEMAPLEX.

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