В Якутии ученые воссоздали внешний облик древнего воина-лучника, жившего четыре тысячи лет назад

В Северо-Восточном федеральном университете в Якутске состоялась презентация 3D-реконструкции Кердюгенского воина, найденного в 2004 году в девяти километрах от села Чурапча. Ученые воссоздали внешний облик древнего человека, жившего 4000 лет назад, в эпоху позднего неолита, благодаря оцифровке и моделированию антропологических материалов и археологических артефактов.

«Это результат кропотливой работы огромного количества людей на протяжении 20 лет, — сообщил ректор СВФУ Анатолий Николаев. – Современные технологии и труд ученых сегодня позволили нам лицом к лицу встретиться с человеком позднего неолита арктического типа. Благодаря воссозданному образу мы можем понять, что уже тогда было какое-то социальное разделение. Были воины, мастера, которые изготавливали охотничьи снасти, и даже средства индивидуальной защиты в виде щита, найденного вместе с погребением».

Исследователи уточнили, что рост воина составлял 165 см, хотя первоначально создавалось впечатление, что он был значительно выше — около 192 см. Однако антропологические исследования, проведенные в Новосибирске, позволили установить его точный рост. Воин находился в зрелом возрасте — от 40 до 50 лет.

Воин был захоронен в положении на спине, в семи сантиметрах от поверхности земли. В его погребении также были найдены костяные изделия, которые свидетельствуют о высоком уровне ремесленного мастерства того времени. Кроме того, он обладал выраженной мышечной массой, характерной для развития лучника-воина, что подтверждает наличие рядом с его ногой 17 каменных наконечников стрел.

Работа над реконструкцией велась совместно с Институтом этнологии и антропологии РАН имени Н.Н. Миклухо-Маклая. Как рассказал руководитель лаборатории по 3D-моделированию физико-технического института СВФУ Сергей Васильев, уровень изготовления древних воинских изделий поражает.

«Работа по созданию цифровой копии Кердюгенского воина началась в 2014 году, когда мы в университете сделали первый опыт по сканированию. Мы пробовали сканировать череп воина, пластины щита и доспехов. Надо отметить, что сканирование пластин щита — очень сложная работа, потому что удивительный технологический уровень изготовления этих изделий поражает. Они очень тонкие, толщина порядка двух-двух с половиной миллиметров, длина до 25 сантиметров, ширина порядка трёх сантиметров, и они идеально изготовлены. Если положить на ровную поверхность, то край этой пластины полностью не даёт просвет. Я до сих пор удивлён уровню мастерства людей, которые 4000 лет назад могли изготавливать такие изделия», — отметил он.

Как отметила декан исторического факультета СВФУ Наталья Стручкова, генетические исследования доказали, что в погребении находится человек, который в большей степени относится к арктической расе. «Говоря простым языком, это палеоазиаты. Первичный материал показывает, что это, скорее всего, прото-юкагирские объединения людей», — сказала Наталья Стручкова.

Ректор СВФУ Анатолий Николаев подчеркнул значение работы по цифровой реконструкции древних находок: «Сегодняшнее событие — это только начало. Мы обладаем уникальными артефактами, которые необходимо изучать, реставрировать и воссоздавать с помощью современных технологий. Молодёжь живёт в цифровом мире, и археологические открытия должны быть доступны для изучения в таком формате».

«Изучение древнего воина продолжится. После 3D-моделирования предстоят генетические исследования, которые, надеюсь, также прольют свет на родство с современными народностями, населяющими Якутию», – поделился Анатолий Николаев.