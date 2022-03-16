Радио «Орфей» приглашает на спиритический сеанс

0
19

5 апреля 2022 года в Московском международном доме музыки в рамках II Международного музыкального фестиваля «Энергия открытий» состоится мировая премьера мультимедийного спектакля «Игры теней». Популярные актёры театра и кино – Кузьма Котрелёв, Роза Хайруллина и Данил Стеклов – вместе с Симфоническим Оркестром радио «Орфей» устроят спиритический сеанс, посвящённый трагической судьбе выдающегося русского композитора-авангардиста Владимира Дешевова.

игры теней

Имя Владимира Дешевова оказалось забыто и практически вычеркнуто из музыкальной истории нашей культуры. По письмам и воспоминаниям современников и друзей композитора организаторы Фестиваля – радио «Орфей» и ПАО ЮНИПРО – восстановили его биографию и самые интересные и знаковые моменты жизни.

В основе сюжета спектакля «Игры теней» (постановка режиссёра Глеба Черепанова) – «спиритический сеанс», который Владимир Дешевов проводит в своей петербургской квартире незадолго до смерти. Герой спектакля вызывает духов тех, кто был ему дорог и близок: друзей, коллег-композиторов, поэтов и артистов: Дмитрия Шостаковича, Льва Гумилёва. Музыкальная ткань спектакля состоит из произведений Владимира Дешевова. Полноправным действующим участником театрального действа станет Симфонический оркестр Радио «Орфей».

Подробнее по предложенной ссылке.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
Предыдущая статьяOkko приступает к подготовке съемок продолжения экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня»
Следующая статьяКАЛИНИГРАД: Фестиваль Баховские дни

Похожие статьиПредоставлено автором