Okko приступает к подготовке съемок продолжения экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня»

Онлайн-кинотеатр Okko приступает к работе над двумя новыми сезонами экранизации повести Наринэ Абгарян «Манюня».

Комедийный художественный сериал для всей семьи о смешной и доброй истории дружбы двух советских семей – Абгарян и Шац, сразу снискал зрительскую любовь и стал настоящим хитом в Okko. Первый сезон «Манюни», премьера которого состоялась 15 декабря 2021 года, суммарно посмотрели более 450 тысяч домохозяйств (порядка 5 миллионов просмотров).

В продолжении сериала к уже полюбившимся актерам присоединится Грант Тахонян, известный своей ролью в сериале «Последний из Магикян», который сыграет директора пионерлагеря «Колагир».

«Я безумно счастлива, что экранизацию книги оценили как зрители, так и читатели. Сериал не только рассказывает про счастливое детство, но и совершенно прекрасно его визуализирует. Уверена, что продолжение «Манюни» получится таким же солнечным и греющим душу, как и первый сезон. Я стала писателем в очень нелегкий период своей жизни. Чтобы как-то выйти из депрессивного состояния, я необъяснимым для себя образом написала смешную книжку. Сегодня мы живём в очень непростое время. Время, когда теряешь уверенность в завтрашнем дне. И именно сейчас очень важно продолжать писать книги, снимать фильмы, ставить спектакли, сочинять музыку и создавать картины. Не прекращайте мечтать, не предавайте себя. Мечты сбываются в том случае, когда в них веришь», – рассказывает автор повести «Манюня» Наринэ Абгарян.

Закадровый текст в первом сезоне сериала «Манюня» трогательно и чувственно озвучили актрисы Чулпан Хаматова, Светлана Иванова, Елизавета Боярская, Елена Подкаминская и Марина Александрова, а роль бабушки главной героини озвучила Нонна Гришаева.

Премьерный показ «Манюни» состоялся в рамках внеконкурсного сериального смотра 32 открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи. Также первые эпизоды экранизации были показаны на Красноярской ярмарке книжной культуры и во время запуска сервиса Okko в Армении, где сериал лично представила автор повести и обладательница премии «Лучший детский автор десятилетия» Наринэ Абгарян.

В преддверии премьеры первого сезона в книжные магазины поступила в продажу специально переизданная книга «Манюня» от издательства АСТ, на обложке которой интегрирован постер оригинального сериала и QR-код, по которому можно перейти на страницу сериала в Okko. Повесть Наринэ Абгарян получила Российскую национальную литературную премию «Рукопись года» и была номинирована на премию «Большая книга».

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