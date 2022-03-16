КАЛИНИГРАД: Фестиваль Баховские дни

В первый месяц весны родился величайший композитор, гений и виртуоз Иоганн Себастьян Бах. Вот только когда он появился на свет: 21 или 31 марта — никто сегодня не знает. Из-за ошибки в церковной книге обе даты равно известны как день рождения Баха. Между ними и проводится традиционный фестиваль в Кафедральном соборе.

Пять концертов музыки Баха, его предшественников, современников и последователей состоятся в период с 21 по 31 марта. Наряду с органом, который прочно ассоциируется с именем гения, мы услышим гобой, флейту, виолончель, альт и другие инструменты.

Откроется фестиваль дуэтом российской органистки и клавесинистки, лауреата премии «Органист года 2021» Марии Блажевич и солиста-гобоиста, лауреата международных конкурсов Алексея Балашова. Известно, что сочетание органа и гобоя у Баха было одним из любимых. У композитора есть сочинения, написанные специально для этого состава. Вместе с переложениями и оригинальными пьесами для гобоя и органа соло — мы услышим их на концерте открытия 21 марта в 19.00.

Продолжит фестиваль концерт заслуженного артиста России, профессора Санкт-Петербургской консерватории, лауреата премии «Органист года-2020» Даниэля Зарецкого с новым коллективом — камерным оркестром «Виртуозы Калининграда» под управлением Михаила Кирхгоффа. «Виртуозы Калининграда» — проект Калининградского симфонического оркестра, в его составе — ведущие музыканты города. На концерте 25 марта артисты исполнят произведения Баха и его сыновей — Иоганна Кристиана и Карла Филиппа Эммануила — которые при жизни классика были даже более знамениты, чем он.

На третий день фестиваля, 26 марта, на сцену выйдут солисты оркестра Большого Театра Ольга Жмаева (альт) и Пётр Кондрашин (виолончель). В ансамбле с титулярным органистом Кафедрального собора Мансуром Юсуповым они представят программу «Оригиналы и подделки». Сочинения И.С. Баха, Г.Ф. Телемана, Г.Ф. Генделя и других композиторов, написанные для разных составов, в том числе — для виолы да гамба и клавесина, для виолончели с оркестром — будут исполнены в переложении.

Четвертый Баховский день — 27 марта — отметят созвучием флейты и органа. Известная флейтистка Ирина Стачинская, которую также называют «золотой флейтой России» в буквальном (благодаря инструменту) и переносном (отдавая дань мастерству) смысле — выступит с титулярным органистом Кафедрального собора Евгением Авраменко. Они представят музыку И.С. Баха, З. Карг-Элерта, К.Ф.Э. Баха, Г. Форе, Ж. Гийю.

На закрытии фестиваля 31 марта состоится концерт заслуженного артиста России, всемирно известного виолончелиста и органиста Александра Князева. Любимый композитор Александра Александровича — Бах.

— Что для меня музыка Баха? Это все, вся Вселенная, из которой музыка и родилась, — рассказывает Князев. — При всей моей любви и уважении к некоторым добаховским композиторам — мне всегда и в любом случае интереснее играть самого Баха.

Александр Князев, который иницировал фестиваль, исполнит один из самых сложных циклов Баха, который также называют «музыкальной Библией» — «Маленькую органную книжечку». И этим ознаменует еще один год жизни Иоганна Себастьяна. Вечной жизни в мировом искусстве и пространстве Кафедрального собора на острове Канта.

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