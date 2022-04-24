Радио стали слушать больше: психологи объяснили, почему возросла популярность музыкальных радиостанций

​По данным исследовательской компании Mediascope, 87% жителей Москвы старше 12 лет продолжают слушать радио столько же времени, каки раньше, либо больше. Опрос проводился с 14 марта по 3 апреля 2022 года. Респондентов спрашивали о прослушивании радио за последнюю неделю.

На вопрос, с какой целью включали радио, 80% опрошенных отвечали, что включали радио, чтобы поднять себе настроение. Для 61% — радио остаётся комфортным фоном для жизни.

​Опросы показывают, что музыка стала более значима для большинства россиян старше 18 лет. Психологи связывают это с механизмами адаптации в условиях роста неопределённости.

​«В кризисной ситуации человеческая психика испытывает перегрузку из-за того, что планируемые ожидания не оправдываются. И именно музыка в такие моменты становится мощным психотерапевтическим средством», —подчеркнулакандидат психологических наук Кристина Иваненко.

Данные практических исследований говорят, что самой чувствительной при прослушивании музыки является так называемая зона прилежащего ядра головного мозга. Кристина Иваненко рассказала, что, когда десяткам испытуемых давали слушать 60 разных композиций, по 30 секунд каждую, отслеживая при этом работу их мозга с помощью МРТ эта область была активной. Обычно эта зона возбуждается в момент, когда у человека оправдываются его ожидания. Например, это происходит в состоянии опьянения и сексуального влечения. Мозг человека воспринимает эти ситуации как схожие, и механизм выхода из депрессии при помощи музыки задействует аналогичные нейрофизиологические процессы.

​По мнению доцента РАНХиГС Кристины Иваненко, данные проведённых исследований подтверждают: «На эмоциональное состояние воздействует не только живая музыка, но и запись, не только классика, но и современные форматы. Важно помнить o том, что музыка может не только поднять эмоциональный фон, но и уронить его — исландский фолк-рок точно не поможет справиться с унынием в тяжелые времена. К составлению своего плейлиста, как и к выбору музыкальных радиостанций стоит подходить внимательно».

​Эксперты говорят, что эмоциональное «выгорание» не происходит мгновенно. Можно его предотвратить, а если всё же «выгорел», то есть шанс полноценно восстановиться. Для этого нужны только две вещи: выйти из кризисного состояния (в первую очередь, внутренне избавить себя от этих тревог), и полноценно адаптироваться к новым условиям жизни. И то, и другое помогает сделать музыка. Причём она становится «островком стабильности» не только в минуты отдыха, но и во время практической деятельности.

​Это подтверждает и многолетний опыт психолога Кристины Иваненко: «Слушая музыку, наш мозг каждую секунду ждёт — «что же будет дальше, что дальше». Мы не осознаем этого фонового ожидания, но для получения удовольствия это и не нужно. В дело вступает дофамин — нейромедиатор положительного подкрепления. Каждую долю секунды мы получаем удовольствие от того, что наши ожидания оправдываются».

​Люди, слушающие музыкальное радио, имеют более стабильный эмоциональный фон, а потому способны мыслить позитивно и конструктивно. А значит остаются привлекательной целевой аудиторией для любого рекламодателя.

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