Музей военной формы приглашает на концерт «Весенний фейерверк»

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Концерт «Весенний фейерверк» состоится в Колонном зале Музея военной формы 28 апреля в 19:00.

Музыкальная гостиная усадьбы Васильчиковых приглашает окунуться в блистательный мир оперетты. Каскад из самых популярных арий, дуэтов из любимых оперетт «Принцесс цирка», «Баядера», «Джудитта», «Веселая вдова» и других перенесет слушателей в атмосферу праздника, фейерверка, а итальянские и испанские песни напомнят о прекрасных средиземноморских берегах и заливах, о теплом лазурном море и упоительном ощущении счастья и гармонии.

В концерте принимают участие:

  • Чингис Аюшеев (тенор) — Заслуженный артист республики Бурятия, солист МАМТ им. К.С. Станиславского и В.И. Немировича-Данченко.
  • Елена Сымон (сопрано) — солистка ГАТОБ им. Абая (Алма-Аты), лауреат Международных конкурсов, концертмейстер конкурсов Operalia2011, Конкурса вокалистов им. М.И. Глинки.
  • Людмила Бурова (фортепиано) — лауреат международных конкурсов.

Концерт возможно посетить по Пушкинской карте.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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