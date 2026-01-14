73% посетителей Музея Мирового океана в каникулы составили семьи

В период с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (включительно) общее количество посещений Музея Мирового океана составило 69 834, что на 11 тысяч больше, чем за новогодние каникулы прошлого года (58 394). Из них 64 181 посещения пришлось на объекты в Калининградской области и 5 653 на филиал в Санкт-Петербурге – ледокол «Красин». Сотрудниками единственного комплексного морского музея проведено 968 экскурсий. 13% от общего числа посетителей составили многодетные семьи, участники СВО и члены их семей. Данные категории посетителей посещают музей бесплатно.

Самым популярными среди посетителей стал Главный корпус с экспозициями «Глубина» и «Аквариумы». Особый интерес вызвал представленный там выставочный проект «Обь. К берегам Антарктиды». За указанный период объект посетили 25 958 человек. Также в Главном корпусе прошло 22 камерных новогодних спектакля для детей «День, когда я встретил кита», которые посмотрел 831 юный зритель с родителями.

Вторым по посещаемости объектом музея стало научно-исследовательское судно «Витязь», принявшее за время новогодних каникул у себя на борту 7 164 человека.

Третий в рейтинге посещаемости объектов Музея Мирового океана за время новогодних каникул экспозиционно-образовательный центр «Планета Океан». Напомним, что корпус пока работает в тестовом режиме с ограничением по числу принимаемых посетителей. «Планета Океан» посетили 7 050 калининградцев и гостей региона. Для них проведено 119 экскурсий, прозвучало 4 органных концерта. Гости оставили много положительных отзывов: «Нужно осмыслить увиденное, чтобы сформулировать свой восторг в слова», «Стоя в центральном зале под огромной светодиодной волной, ощущаешь, как огромен океан и как мал человек», «Проходили там 3,5 часа незаметно для себя. Особенно порадовали работники залов, которые, видя интерес, подходят и рассказывают удивительно интересные вещи об обитателях аквариумов», «Абсолютный детский восторг от мира и огромная любовь ко всему живому на планете».

Обильные снегопады, каких Янтарный край не видел уже 20 лет, подарили посетителям музея необычные идеи для снимков. И особой популярностью пользовалась подводная лодка Б-413. Припорошенная снегом на стянутой льдом Преголе, она выглядела так будто поднялась среди льдов на северных широтах. В дни каникул музейную подлодку посетили и ощутили себя подводниками 6 167 человек.

Для ледокола «Красин» — филиала Музея Мирового океана в Санкт-Петербурге – снежные зимы являются привычными. На борт легендарного ледокола поднялись 5 653 человека. Для гостей судна во время каникул, кроме экскурсий, были организованы «Тёплый концерт» и спектакль «Маленький Дед Мороз».

Гости Фридрихсбургских и Королевских ворот познакомились с традициями празднования Нового года, заложенными Петром I и рецептами блюд к праздничному столу царской семьи.

Морской выставочный центр в Светлогорске привлекал посетителей обновленным выставочным пространством проекта «Янтарная каюта». А самые смелые и неутомимые путешественники отправились на Старый маяк в поселке Заливино, где во время каникул разместилась Морская дача Деда Мороза. Вместе с ним и Снегурочкой снежными пейзажами любовались и попробовали себя в роли смотрителя маяка 1 129 человек.

В период новогодних каникул посетители музея смогли пройти анкетирование. Опрос показал, что 73% посетителей пришли в музей с семьей. А более половины всех опрошенных оказались гостями самого западного региона, в основном, из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Мы рады, что Музей Мирового океана вновь стал культурным центром притяжения туристов и местных жителей в новогодние каникулы. В новом году, юбилейном для Калининградской области, Музей Мирового океана подготовил большое количество новых выставочных проектов и просветительских мероприятий и будем рады видеть вас в музее», – отметил генеральный директор Денис Миронюк.