Более 3,5 миллиона человек посетили Музейный город ВДНХ

Музейный город ВДНХ — это более 30 музейных пространств. В него входят павильон № 1 «Центральный», Музей кино, Музей ВДНХ, павильон «Рабочий и колхозница», музей «АТОМ» и другие площадки. В рамках проекта Мэра Москвы «Лето в Москве» его посетили более 3,5 млн человек.

Сразу несколько новых выставок открылись в Музейном городе этим летом. В павильоне № 29 «Цветоводство» в рамках масштабного проекта Государственного биологического музея им. К. А. Тимирязева «Биокластер» на ВДНХ стартовала выставка «Морфогенез. Третья природа», которая стала симбиозом искусства и науки. В павильоне № 49 работала выставка «Разрешите цвести. Практика свободы и ограничений» и подростковые мастерские «Каскад + digital», на которых более 60 участников представили свои проекты: инсталляции, перформансы, видеоарт, рукотворные журналы, живопись, тексты, скульптуры и аудиоработы. В павильоне № 13 «Государственный музей Востока» открылась выставка «На берегах озера Иссык-Куль», на которой представлено более пятидесяти экспонатов из собрания Государственного музея Востока. Здесь гости Главной выставки страны могут увидеть живописные полотна представителей национального изобразительного искусства разных поколений, а также станковую скульптуру и керамические композиции. В павильоне № 36 «Музей кино» открылась выставка «Последнее лето детства». Экспозиция воспевает мир летних каникул — одну из излюбленных тем отечественного подросткового кинематографа.

Важнейшей вехой сезона стало открытие выставки «Образ Москвы в русском искусстве из коллекции Государственного Русского музея» в павильоне № 1 «Центральный» 6 сентября. Это знаковое событие для культурной жизни не только двух столиц, но и страны в целом. 115 шедевров русских мастеров совершили путешествие из Санкт-Петербурга в Москву, объединив пространство культурных кодов двух столиц.

С 30 мая по 14 сентября на территории ВДНХ прошло более 5,5 тыс. экскурсий, которые посетили 82 тыс. человек. Появилось более 60 новых экскурсионных программ и экскурсий-лекций по собственным музейным площадкам и территории ВДНХ. Телеведущий и журналист Дмитрий Губерниев провел авторскую экскурсию «Зеленый маршрут» по территории ВДНХ. В рамках Дня рождения ВДНХ было проведено множество бесплатных развлекательных мероприятий для всей семьи: 3 собственные музейные площадки работали бесплатно, на каждой проводилась серия тематических экскурсий, которые посетили более 2 тыс. человек. Отдельное нововведение минувшего сезона — это экскурсии на электрокарах. По территории ВДНХ в сопровождении опытных экскурсоводов и с аудиогидом прокатились 19 тыс. человек.

Лекторий и «Арт-лаборатория ВДНХ» за летний сезон этого года провели более 140 мероприятий для 12 тыс. гостей. Флагманской площадкой стал павильон «Рабочий и колхозница». Самыми яркими событиями стали: старт образовательной программы, сопровождающей экспозицию «Образ Москвы в русском искусстве из собрания Государственного Русского музея» в павильоне № 1 «Центральный», — встреча с писателем Григорием Служителем «Литературный код Москвы» и лекция искусствоведа и блогера Екатерины Андреевой, цикл лекций-концертов джазового обозревателя Михаила-Митропольского, лекции известных популяризаторов науки антрополога Станислава Дробышевского, физиков Дмитрия Побединского, математиков Алексея Савватеева и Алексея Семихатова, кинокритика Егора Москвитина, цикл концертов ансамбля старинной музыки Gnessin Baroque, серия встреч с лидерами киноиндустрии, показы ведущих театральных мастерских.