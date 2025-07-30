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Известная российская актриса и телеведущая Эвелина Блёданс посетила Государственный музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское»

editor
By editor
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эвелина бледанс - михайловское - александр сергеевич пушкин
Изображение: скриншот клипа @evelina_bledanc VK

Известная российская актриса, певица, комедиантка и телеведущая Эвелина Блёданс посетила в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Видеозаписи, запечатлевшие её прогулку с сыном Семёном по паркам мемориальных усадеб Пушкиных и Ганнибалов «Михайловское» и «Петровское», актриса разместила сегодня на своих страницах в различных социальных сетях.

«Какой же мощный Псковский край — красотой своей, статью, мудростью! — написала Эвелина Блёданс под своим видео, — Пушкин в ссылке, в Михайловском, как будто вчера ходил по этим чудесным аллеям и сочинял свои бессмертные произведения. Не устаём восхищаться Россией-матушкой!»

Напомним, что знаменитые российские артисты, музыканты, художники, политики, люди культуры и искусства, политики и общественные деятели — частые гости музея-заповедника «Михайловское». С частными визитами здесь не раз бывали Сергей Безруков с семьёй, Ирина Пегова, Алиса Фрейндлих, Сергей Степашин, многие и многие другие.

«Некоторые из звёздных гостей с удовольствием публикуют фото- и видео-«отчёты» о своём пребывании в музее. Другие просят не афишировать их пребывание в псковских пушкинских местах в надежде отдохнуть здесь от чрезмерного и очень утомляющего их внимания окружающих», — рассказали в Пушкинском Заповеднике.

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