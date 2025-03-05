«Очарованные солнцем»: выставка  Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни» открылась в Москве

5 марта на площадке Дом русского зарубежья открылась совместная выставка художников из России и Узбекистана «Очарованные солнцем». В экспозиции представлено более 70 работ художников, фотографов и керамистов. Основой экспозиции стали работы Виктора Апухтина и его учеников, к которым присоединились художники пленэристы, керамисты и фотографы, чьи жизни и творчество неразрывно связаны с Россией и Узбекистаном.

«Узбекистан начиная с конца XIX века стал для русских художников глотком свежего воздуха, а во время Великой Отечественной войны — пристанищем эвакуированной творческой интеллигенции», — рассказывает Галина Мерзликина, куратор выставки, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».

Виктор Апухтин, художник, иллюстратор, философ, потомок древнего дворянского рода. Во время Великой отечественной войны отец художника переселился в Ташкент, где позже, родился, вырос и сформировался художник. Всю жизнь Виктор Апухтин живет и работает в Ташкенте, много выставляется в Узбекистане и России, занимается преподавательской деятельностью. В экспозиции представлен цикл работ мастера «Байсунские мотивы» 1983 года.

Выставка «Очарованные солнцем» — это истории художников, объединенные энергией, теплом, светом и благодатью солнца. Традиционные формы соединяются с современными направлениями, что наиболее целостно отражает дух времени. Художники тонко чувствуют и чтят традиции, символы, цвет и свет, воспроизводя на полотнах уникальную атмосферу Узбекистана.

В работах учеников преобладают темы, основанные на философии, переосмыслении традиционных символов и орнаментальность. Их живописные миры, сотканы из метафор, аллегорий и символов. Художник Елена Пешкова показывает свое видение мира через призму учения о «музыке сфер». Это яркие краски, ритм, движение и многомерность.

Российские пленэристы показывают голубые купола мечетей, ультрамариновое небо, каменистые горы со снежными верхушками, солнечные блики, играющие с предметами и природой, вездесущий свет и цвет, горячий воздух, пустыня и миражи.

Одной из интереснейших работ экспозиции стала картина «Кувшины» российской художницы Татьяны Крыловой, работающей в технике холодной эмали. Она использует двухкомпонентные прозрачные самозатвердевающие смолы, добавляя в них красители.

Мастера керамики представили оригинальные работы, соединяя традиции старых мастеров с современными технологиями и уникальными изобразительными решениями.

В экспозиции представлены работы художников: Виктора Апухтина, Елены Пешковой, Олеси Шишковской, Натальи Гусейновой, Ольги Семеновой, Зилолы Кодировой, Джахангира Темирходжаева, Яны Чуравцовой, Ирины Куколкиной, Светланы Чертовой, Татьяны Бабушкиной, Ирины Коваленко и Татьяны Крыловой.

Также представлена керамика Наталии Мостовой, Татьяны Болдыревой и Татьяны Датюк, фотографии Гули Гапур (Хакимова) и Галины Мерзликиной.

Куратор – Галина Мерзликина, президент Центра международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни». Организатор: Центр международного и культурно-делового сотрудничества «Культура для жизни».