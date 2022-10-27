«РАССТАВАТЬСЯ ВЕСЕЛО»: Поп-рок группа FISHY представила новый сингл

26 октября состоялась премьера нового сингла поп-рок группы FISHY — «РАССТАВАТЬСЯ ВЕСЕЛО».

«FISHY» – участники музыкального проекта «УЛИЦА», завоевавшие внимание многомиллионной аудитории не только своим творчеством, но и умением подать себя.

«Изначально это песня про моих соседей, которые регулярно дрались, кричали друг на друга, потом очень громко «отмечали» свои примирения. Это абьюзивные отношения. Все друг друга любят, но не могут найти точки соприкосновения, спотыкаются об жизненный быт, ругаются, но в итоге все равно не могут отпустить друг друга.» — Рассказывает вокалист группы «FISHY»

«Громкие крики, проходя через стены,

Развлекают соседей — это шоу до утра»

Сейчас «абьюзивные отношения» совершенно не вызывают удивления, ведь с ними сталкивается каждый второй человек. Музыканты смогли уместить в одну песню всю суть таких взаимоотношений легким языком с красивыми метафорами. Бывает, люди понимают, что им плохо и больно друг с другом, но сильная зависимость их удерживает.

А тем временем, музыканты ожидают своих поклонников на сольном концерте группы «FISHY» 11 декабря в клубе «Punk Fiction».

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