ЕКАТЕРИНБУРГ: Noize MC выступит на фестивале New/Open Showcase Festival 2022

13 февраля 2022 года в Екатеринбурге состоится концерт главной рок-звезды русского хип-хопа. Noize MC выступит с особенной программой, состоящей из самых знаковых песен коллектива за все 18 лет существования группы, а также свежих треков, уже успевших обрести любовь и популярность среди слушателей.

На этом концерте будет всё, что мы так любим в Noize MC: индивидуальный музыкальный почерк, саркастический рэп на злободневные темы, чувственные, романтические песни в акустике, а также уникальный фристайлерский талант Ивана Алексеева. Его творчество — совмещение несовместимого, оксюморон, невероятная смесь уличной лирики и экстремального звучания.

На одной сцене с Noize MC выступят победители фестиваля New/Open Showcase 2021, группы Nuggers и «Сова».

Noize MC также станет одним из экспертов фестиваля и примет непосредственное участие в прослушивании музыки и оценке проектов участников New/Open Showcase Festival.

Билеты доступны на сайте (https://live.mts.ru/ekaterinburg/concerts/noize-mc) и в мобильном приложении МТС Live. Место проведения концерта – МТС Live Холл (Екатеринбург ЭКСПО-бульвар, 2).

Фестиваль New/Open Showcase состоится 11–13 февраля 2022 года: за 3 дня фестиваля зрители и участники смогут бесплатно прослушать выступления 50 музыкальных коллективов (около 20 часов новой музыки), 20 часов лекций и воркшопов, участвовать в личных встречах с экспертами и представителями музыкальной индустрии, посетить шоурумы с новейшей музыкальной техникой и виниловый маркет, а также поддержать перспективных музыкантов, которые станут популярны в ближайшем будущем. Фестиваль будет интересен музыкантам, промоутерам, представителям искусства, менеджерам культуры и всем, кто интересуется актуальной музыкой.

Подробности на официальном сайте фестиваля http://newopen.su/

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