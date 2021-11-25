Разговоры о времени: Политехнический музей подготовил тематическую дискуссию к выставке «Горизонт ожидания»

27 ноября 2021 года Политехнический музей приглашает в Открытую коллекцию на дискуссию в формате Политех-talk «Смысл времени». Участники встречи смогут поговорить о феномене времени со специалистами разных областей знаний — психологом, культурологом и научным журналистом. Мероприятие пройдёт в пространствах фондохранилища Политехнического музея, где сейчас работает временная выставка арт-объектов «Горизонт ожидания». Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Политех-talk — это серия коротких выступлений учёных и экспертов, в которых они рассматривают одно явление с точки зрения разных наук. В центре внимания предстоящей дискуссии — понятие времени.

О том, как язык структурирует восприятие времени, расскажет кандидат психологических наук, старший научный сотрудник научно-учебной лаборатории нейробиологических основ когнитивного развития НИУ ВШЭ Алексей Котов. Он поможет разобраться, как с помощью слов можно удлинять и ускорять время и как отличаются представления о времени в разных языках.

Кандидат культурологии, доцент Высшей школы европейских культур РГГУ, старший научный сотрудник Центра визуальных исследований Средневековья и Нового времени РГГУ Валерия Косякова расскажет, как менялось отношение к будущему от античности до современности, как возникли историчность и технооптимизм и могут ли наступить времена, когда будущего уже не будет.

Гости Политех-talk также узнают, есть ли в нашем мозге что-то похожее на часы и какие факторы влияют на субъективное восприятие времени. Об этом в своём выступлении расскажет сооснователь, заместитель главного редактора и выпускающий редактор портала Neuronovosti.Ru, врач лучевой диагностики, младший научный сотрудник Центра диагностики и телемедицины Анна Хоружая.

Перед началом дискуссии, в 15:00, у посетителей будет возможность совершить экскурсию по выставке «Горизонт ожидания», которая до 31 декабря проходит в Открытой коллекции Политехнического музея. Арт-объекты экспозиции посвящены теме ожидания и созданы в диалоге с предметами из музейной коллекции. Проект разработан студентами Школы дизайна НИУ ВШЭ. На выставке представлены 13 работ. Авторы — Полина Звягинцева, Гульнара Амери, Настя Галеева, Юлия Баранюк, Илья Минин, Надя Петрова, Жанар Берекетова, Лилия Баканова, Эльдар Ганеев, Наталья Каменецкая, Александр Шляхов, Ксения Кирсанова, Настя Жегал, Женя Шарвина, Ася Володина. Кураторы выставки — студенты IV курса профиля «Художник и куратор» Школы дизайна НИУ ВШЭ Катя Цырлина и Дарья Головкова.

Начало дискуссии в 16:00.

Адрес Открытой коллекции Политехнического музея: Технополис «Москва», ст. м. «Текстильщики», Волгоградский проспект, д. 42, стр. 5, проходная № 3. На территории Технополиса «Москва» действует пропускная система, поэтому каждому участнику необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность. Участие бесплатное.

Рекомендация по возрасту: 18+

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