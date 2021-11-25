В Марфино появится музей Криптографии

На электронные общественные обсуждения вынесен проект музея Криптографии. Проект предусматривает реконструкцию существующего нежилого здания бывшего НИИ для размещения в нем экспозиционных пространств Музея Криптографии. Об этом сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Будущий объект располагается по адресу: ул. Ботаническая, вл. 25, стр. 4, 31, 32. В транспортной доступности от станций метро Фонвизинская и Петровско-Разумовская.

«Музей криптографии станет новой точкой притяжения горожан, где доступно и просто говорят о развитии современных технологий и защите информации. Криптография как наука имела гриф секретности. В настоящее время гриф снят и почти все экспонаты впервые будут представлены публике, этот факт сделает музей поистине уникальным и интересным местом», – рассказала Юлиана Княжевская.

Площадь будущего музея составит порядка 6 500 кв. метров, этажность составит 6 этажей.

Криптография имела огромное значение в мировых войнах и межгосударственных отношениях. В 1921 года была создана Криптографическая служба для защиты информации. В здании, в котором будет расположен Музей криптографии в советские годы ученые разрабатывали аппаратуру для шифрования телефонной связи.

Общественные обсуждения по данному проекту проходят с 17 по 24 ноября 2021 года. Задать вопросы консультантам и внести пожелания можно на сайте проекта «Активный гражданин» в разделе «Общественные обсуждения», подробнее https://ag.mos.ru/promo/oo.

Все предложения граждан, полученные в ходе электронных общественных обсуждений, будут рассмотрены разработчиками проектов.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.