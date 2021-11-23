Музей С.С. Прокофьева и Союз композиторов России представляют совместный выставочный проект «Быть композитором…»

1 декабря Музей С.С. Прокофьева (в составе Российского национального музея музыки) и Союз композиторов России откроют совместный выставочный проект «Быть композитором… Идея. Эксперимент. Изобретение», посвященный самым необычным музыкальным идеям XX и XXI века и отвечающий на вопрос о том, что значило быть композитором вчера — и что значит быть композитором сегодня.

О.Е. Бочихина. «Musica sacra» для четырех исполнителей на ударных инструментах и электроники. Автограф. 2012 г.

С.А. Загний. «Четвертитоновые лады» для четвертитонового фортепиано. Версия с исполнительскими указаниями. 2021 г.

В.В. Горлинский. Звуковой перформанс «Гимны и Лайлы Масковского Секьюрализма». 2017 г.

В.А. Екимовский. «Balletto» для дирижёра и любого ансамбля. Автограф. 1974 г.

Я.С. Судзиловский. «Заводной апельсин» для большого ансамбля. Автограф. 2017 г.

Ф.К. Караев. Соната для двух исполнителей. Рукописная копия Е. Щеколдина. 1976 г.

На выставке «Быть композитором… Идея. Эксперимент. Изобретение» представлены творческие идеи современных композиторов Юрия Каспарова, Владимира Тарнопольского, Фараджа Караева, Виктора Екимовского, Сергея Загния, Николая Хруста, Ярослава Судзиловского, Ольги Бочихиной, Владимира Горлинского, Алексея Сюмака, Кирилла Широкова, Егора Савельянова, Вадима Генина, Дарьи Мараевой.

Посетители увидят партитуру, показывающую жесты дирижёра, но не содержащую ни одной ноты; сочинение, состоящее только из пауз; сочинение, записанное в виде созвездий; сочинение, которое исполнитель волен интерпретировать по собственному желанию; сочинение, записанное в виде спирали; партитуру, которую можно выставлять в галерее современного искусства; сочинение, записанное на клочке бумаги 3х5см — и сочинение, записанное на рулоне 32 метров.

Выставка дополнена уникальными экспонатами из фондов Российского национального музея музыки: сочинениями современных композиторов Олеси Ростовской и Тараса Буевского для синтезатора АНС — это рисунки на стекле, покрытом чёрной мастикой. Таким образом, идеи XXI века перекликаются с идеями XX века — века экспериментов и идей, порой безумных, неосуществлённых и неосуществимых. Синтезатор был изобретён в конце 1930-х инженером Евгением Мурзиным. Инструмент из прошлого столетия поражает воображение и сегодня: он способен создавать музыку из картин, загружаемых в него, сканируя их оптоэлектронным преобразователем. Эту музыку можно не только услышать, но и записать на плёнку.

Редкие фотографии и афиши воссоздают историю терменвокса — инструмента, на котором играют не касаясь; четвертитонового рояля с тремя клавиатурами Ивана Вышнеградского; симфонии Арсения Авраамова для гудков, колоколов, сирен и артиллерии; экводина — синтезатора Андрея Володина и других музыкальных инструментов.

Выставка сопровождается видеоинсталляцией Алексея Наджарова, композитора, видеохудожника, разработчика программного обеспечения для live-электроники и мультимедиа. Видео и электронная музыка бесконечно генерируются компьютером и ни разу не повторяются за всё время проведения выставки.

В вернисаже примут участие генеральный директор Российского национального музея музыки, заслуженный деятель искусств РФ Михаил Брызгалов, композиторы Юрий Каспаров, Владимир Тарнопольский, Фарадж Караев, Виктор Екимовский, Сергей Загний, Николай Хруст, Ярослав Судзиловский, Ольга Бочихина, Владимир Горлинский, Алексей Сюмак, Алексей Наджаров, Олеся Ростовская, Тарас Буевский, Кирилл Широков, Вадим Генин, Егор Савельянов.

Выставка завершит работу 27 февраля 2022 года.

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