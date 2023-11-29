«РазЛиванов-70» – раз!

В Москве похолодало, но в почти семейном очаге Театра в Хамовниках царило душевное тепло, искреннее веселье и приятные воспоминания коллег и друзей заслуженного артиста РФ Игоря Ливанова. 70-летний юбилей сложно ассоциировался с его прекрасной физической (и творческой) формой, невероятно плотным графиком, неутомимостью на сцене и юными детьми.

Сцена была оформлена в виде длинной барной стойки с настоящим барменом и подлинными напитками, как уверяли ведущие -- художественный руководитель LA' Театр Вадим Дубровицкий и актриса Галина Безрук. По окончании поздравительного эпизода каждому гостю на сцене предлагалась широкая этногеографическая палитра горячительных вкусов на выбор. Но и без них градус сердечности пожеланий и талантов коллег, ставших друзьями, зашкаливал.

Неувядающий гардемарин Дмитрий Харатьян шутливо заметил, что встречаются они раз в 5 лет («зато по хорошему поводу!»), исполнил вдохновляющую песню, на высоких нотах которой звенела его неиссякаемая творческая энергия, и причислил друга к «Нашим», подарив футболку - символ одноимённой передачи, которую он ведёт.

Старший брат и тоже актёр Аристарх Ливанов (напомню, что в фильме «Тридцатого уничтожить!» братья сыграли вместе, но антиподов) предался трогательным воспоминаниям о том, как в его 6-летнюю жизнь вместе с первым ноябрьским снегом фактом своего рождения ворвался виновник торжества. И передал ему на хранение старую метрику, которая содержит сложночитаемую запись о рождении их отца, сделанную, видимо, сильно волновавшимся их дедом – приходским священником.

Во время поздравления-выступления «русского грека», как он сам себя назвал, актёра Эвклида Кюрдзидиса под зажигательную греческую песню Игорь Евгеньевич вместе с другом чеканил па сиртаки. А 12 лет, прожитых на Дону, оставили неизгладимый след и в сердце, и в творчестве прекрасного актёра. И если вы ещё не слышали, как Игорь Ливанов поёт казачьи песни и романс «Кавалергарды, век недолог», то вы многого не знаете о всенародном любимце. Как, наверное, и того, что в иные периоды одарённый в том числе и профессиональной выносливостью актёр играет в 42 спектаклях в месяц! По шутливо-меткому выражению Валентина Гафта, «да, он во многих театрах яйца отложил...».

Харизматичному Игорю Ливанову, во всём облике которого читается сила, надёжность и благородство настоящего мужчины (а таков он и в жизни), выпала киносудьба многожёнца. Одна из его партнёрш – Ольга Прокофьева – так торопилась засвидетельствовать почтение «дорогому мужу», что, наступив каблуком на подол собственной юбки, была вынуждена поправлять её уже на сцене. Этот незапланированно-пикантный выход, кажется, только придал шарма юбилейному концерту, подчеркнув амплуа этой гармоничной «кинопары». Блистательная «жена» вдохновенно прочла стихотворение Давида Самойлова, в котором соединились, словно написанные по случаю, ноябрьские приметы и неукротимо-страстный приговор актёрской профессии – «нельзя беречься».

Настоящий тыл юбиляра тоже был показан зрителям: 16-летний старший сын Тимофей и 8-летний Илья несколько смущались на сцене, но это только пока: генетика замечательной актёрской династии уже видна!

Роскошным бриллиантом в драгоценной россыпи поздравлений юбилейного концерта стало выступление народного артиста РФ Виктора Стеклова. После его декламации главы «Казнь Степана Разина» из поэмы «Братская ГЭС» Евгения Евтушенко, казалось, можно опускать занавес, ибо прекраснее сыграть в этом спектакле одного актера было просто невозможно. «Актёрище!», – одновременно почтительно и восторженно сопроводил друга со сцены неутомимо принимавший гостей и разделявший их выступления Игорь Ливанов.

Вечер украсили также выступления Валентина Смирнитского, Нины Шацкой, Ларисы Шахворостовой, Дениса Матросова, Анатолия Журавлёва, Сергея Варчука, Вадима Андреева, Ксении Кастор и Юрия Тосуева, Павла Баршака. Отсутствовавшие в Москве друзья прислали видеопоздравления.

Любимца кино- и театральной публики чествовали телеграммами мэр Москвы Сергей Собянин, помощник Президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой, глава СВР Сергей Нарышкин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев; последний с теплотой вспомнил их совместную работу в фильме «На углу, у Патриарших». В 1994 году, когда шли съемки, глава МВД руководил отделением полиции и даже снялся в эпизодической роли.

Весёлые импровизации и беззлобные остроты разливались в тот вечер полноводной рекой талантов, отмечая, быть может, главный дар великолепного актёра Игоря Ливанова – талант Человека. И потому уютно и тепло было и на сцене, и в зале. «РазЛиванов-70» есть, а значит, впереди и «ДваЛиванов» – «мотор, камера...» или же «занавес открывается...» и продолжаются достойная во всех смыслах жизнь и служение искусству.

Ирина КОЛГАНОВА,

Фото – Екатерина ЧЕСНОКОВА, РИА «НОВОСТИ»