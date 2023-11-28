Через тернии к счастью

Ворона и Ворон - Анфиса Ощепкова и Марчелло Пеллицони

Балет «Снежная королева в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Новый спектакль появился на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко – это двухактный балет «Снежная королева» по сюжету одноименной сказки Г.Х. Андерсена. Выбрав в качестве музыкальной основы симфонии П.И. Чайковского, художественный руководитель балетной труппы и постановщик спектакля Максим Севагин продолжил традиции театра, начало которым положил известный хореограф Владимир Бурмейстер, поставив в 1962 году оригинальный балет «Снегурочка» на основе сказки А.Н. Островского и авторской партитуры из музыкальных произведений Чайковского.

Осуществляя свою детскую мечту в этой постановке, Максим Севагин полностью сохранил основную сюжетную фабулу знаменитого датского сказочника и нашел удивительное решение в соединении ее с музыкой последних трех симфоний Чайковского: он скомбинировал части симфоний так, что их музыка идеально подошла к развитию сказки. Образы, откликнувшиеся хореографу в симфониях, получили самобытное воплощение в спектакле, где для каждого персонажа нашлись характерные музыкальные интонации, переданные в органичной и разнообразной пластике на основе академических традиций.

Герда и Благородный северный олень - Анастасия Лименько и Герман Борсай

Метаморфозы, происходящие с героями, выражены в пластике и ритмическом рисунке танца, следующими за сюжетными перипетиями. Например, Кай, захваченный Снежной королевой, словно перенимает ее угловатые движения, превращаясь в марионетку, что подчеркнуто маской с длинным носом, напоминающей Буратино. Меняется и цвет костюма с теплого золотистого – именно в такой одеты Кай и Герда в начале сказки – на холодно-серебристый, связанный с миром Снежной королевы.

Создание визуального ряда балета возглавила художник-постановщик Екатерина Моченова, которая видит в истории путешествия Кая и Герды философский посыл: мир Снежной королевы героям сказки по сравнению с их цветущим садом кажется мертвым, но бесконечно для них притягательным. Это «граница между цветом и бесцветием, чувствами и разумом, любовью и рассудком. Чем дальше от детства, тем более холодный и неприступный мир перед ними». Живые розы сменяются контурами застывших призраков, сложенных словно бы из снежных хлопьев. Острые ледяные кристаллы в замке Снежной королевы и ледяные шипы на ее костюме как будто вовсе небезопасны и готовы пронзить все живое. Однако лед хрупок, и это его свойство тоже подчеркнуто постановщиками.

Атаманша - Евгений Поклитарь

В создании сценических образов также приняли участие художник по костюмам Юлдус Бахтиозина, видеохудожник Сергей Рылко и художник по свету Константин Бинкин.

В этом спектакле все живо и динамично, благодаря органичному сочетанию театрального реквизита и видеонаходок, осуществленных с помощью искусственного интеллекта. На сцене царит фантастическая атмосфера, изобилующая яркими образами. Драматургическая фабула подчеркнута контрастными цветовыми и световыми решениями, связывающими, по мысли художника по свету, «визуальную драматургию со всеми остальными выразительным средствами».

И, конечно, главный элемент, двигающий сюжет, – музыка. Части симфоний Чайковского скомбинированы так, что музыка, в которой преобладают маршевые ритмы, символизирует трудный путь Герды в царство Снежной королевы – путь, в котором она не сомневается, и поэтому упорный характер марша неизменно сопровождает ее на этом пути.

Снежная королева - Эрика Микиртичева

Начало второго акта, где зритель погружается в мир Снежной королевы, сопровождается первой частью 4-й симфонии – она начинается с грозной фанфарной темы, которую сам композитор охарактеризовал как фатум – силу, Дамоклов меч, висящий над головой и «отравляющий душу»: «Она непобедима, и ее никогда не осилишь. Остается лишь смириться и бесплодно тосковать». Именно такой силой представляется Снежная королева, олицетворяющая замерзшую, неживую часть души, с которой борется человек на протяжение своего пути. Эта борьба отражена в музыке трех последних симфоний Чайковского – все они носят трагический характер, связанный с невозможностью сопротивления воинствующей силе, но Максим Севагин так переставляет их части, что позволяет свершиться чуду – герои датской сказки все же пробираются через тернии к счастью – сбежав от этой неумолимой силы, они обретают опыт и взрослеют. Их обратный путь от Снежной королевы показан в предпоследней сцене под музыку скерцо 6-й симфонии, в которой отражен неумолимый бег самой жизни с мельканием разных мотивов и красочной многоголосицей – на сцене под эту музыку проносятся все герои, с которыми довелось встретиться Герде в поисках Кая – их словно бы кружит в финальном вихре, знаменующем опыт, обретенный главными героями.

Герда и Кай - Анастасия Лименько и Евгений Жуков

Последняя сцена, названная автором «Свидание влюбленных», завершает действо прекрасным задумчивым Andante из второй части 4-й симфонии – задушевная лирика с небольшой долей грусти напоминает о пройденном пути и соединяет Кая и Герду в прекрасном па-де-де.

Оркестр под руководством молодого дирижера-постановщика Федора Безносикова стилистически точно и вдохновенно передает многообразную гамму эмоций, которые несет гениальная музыка, при этом его умеренно экспрессивная трактовка подчеркивает действие на сцене, оставляя за ним приоритет в спектакле.

В новой постановке задействована вся балетная труппа театра. Артисты, исполняющие заглавные партии, органичны как в пластическом, так и в драматическом наполнении своих ролей: это Ксения Рыжкова, Анастасия Лименько, Иннокентий Юлдашев, Наталья Сомова, Эрика Микиртичева, Елена Соломянко, Герман Борсай, Евгений Жуков и другие.

Символично появившийся на сцене МАМТа вместе с первыми морозами, балет «Снежная королева» приглашает окунуться в зимнюю сказку не только детей от 6 лет, но и взрослых, которые найдут в постановке свои смыслы.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Карина ЖИТКОВА