ВЛАДИМИР: Центр современной культуры «Флигель» представляет выставку Ксении Клёновой «Эта картина стоит»

20 апреля в 18:00 в Центре современной культуры «Флигель» состоится открытие выставки Ксении Клёновой «Эта картина стоит».

Ударение в слове «стоит» каждый может поставить сам, тем самым задав вектор восприятия концептуальных работ современной художницы, уроженки города Гусь-Хрустальный.

Сама же Ксения задаётся вопросом ценообразования в современном искусстве. Он — один из самых интересных, чего бы мы ни касались: продуктов, одежды, технологий. В оценке же объектов искусства много непонимания со стороны зрителя и со стороны художника, нет жёсткого критерия. Нередко коллекционер или просто ценитель платит за имя. А значит, у молодого или начинающего автора шансов заведомо меньше.

Размышляя над тем, почему одна картина продаётся за 100 $, а другую и за 5000 ₽ не покупают, художница, вдохновляясь московскими концептуалистами, создала абсурдную серию холстов с красной рамкой. Весь проект – это ирония над попытками начинающих авторов оценивать свои работы. На некоторых из них нет сюжета, только их стоимость. Почти у каждой картины есть второй смысл. К примеру, работа «Качественная картина за 25 000» с изображением лимонов - копия картины Ван Гога.

«Но почему именно лимоны? Как-то мы обсуждали со знакомой, что можно повесить на кухню. «Лимоны, ну или другие фрукты», - ответила мне знакомая и заказала себе лимоны за 8000 у художницы на Авито. А я подумала, что лимоны на кухню - это так понятно, и ведь правда, любая бабушка бы с удовольствием повесила такой натюрморт. Вот что значит качественная картина, посмеялась я, и решила нарисовать эти злосчастные лимоны» - рассказывает Ксения Клёнова.

Картины из этой серии уже выставлялись в Москве в галерее K320, в Санкт-Петербурге в галерее «Севкабель Порт» и на выставке в Иркутске, посвященной открытию Центра современного искусства «Огонь».

К выставке в ЦСК «Флигель» художница сделала набор посуды и написала несколько картин, посвящённых нашему городу.

В рамках параллельной программы Ксения не только проведёт экскурсии по выставке, организует лекции и беседы, но и проведет своеобразный мастер-класс по продаже предметов искусства, устроив первый во Владимире офлайн аукцион.

Кроме того, Ксения покажет себя как акционист - в перформансе «Сколько стоит художница». Посетители выставки получат возможность назначить свою цену за художницу, и написать её красным маркером на любой части тела Ксении, лежащей в белом костюме на столе. Всё происходящее будет фиксироваться на видео и станет самостоятельным арт-проектом.

Ксения Клёнова в 2019 году закончила Санкт-Петербургский государственный университет по специальности журналистика, в 2020 году начала свою художественную карьеру, и сегодня участвует в групповых выставках, реализует персональные проекты.

Стиль Ксении Клёновой сформировался во многом под влиянием представителей наивного искусства, таких как Анри Руссо, Камиль Бомбуа, Мария Примаченко. Также художница вдохновляется работами Елены Фигуриной, Юрия Татьянина, Виктора Забуги, Турбена, проектами Еликука.

Основная часть работ Ксении – это картины маслом, но также она занимается фотографией, видео, пробует разные техники и форматы экспозиции. Художница часто проводит мастер-классы для школьников и вдохновляется детским взглядом на мир.

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