РЦИС в Екатеринбурге: кто хочет стать миллионером?

Сегодня миллионером может стать не только маститый кинопродюсер, но и автор забавных «рилсов» и «тиктоков» или разработчик онлайн-курсов. Едва ли можно знать заранее, что именно выстрелит, поэтому права на любой интеллектуальный продукт, на котором вы собираетесь зарабатывать, необходимо грамотно защищать с помощью цифровых сервисов. Нюансам такой цифровой защиты была посвящена сессия Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности (РЦИС) «Как заработать на кино: эффективные инструменты защиты и монетизации аудиовизуального контента» на Фестивале креативных индустрий в Свердловской области.

Как отметил директор РЦИС по развитию и взаимодействию с регионами Алексей Соколов, более 82% контента, депонируемого в сети РЦИС.РФ через сервис инфраструктуры сети n’RIS, является аудиовизуальным произведением и может входить в его состав. Сегодня достаточно одного щелчка камеры, одного нажатия кнопки Record на диктофоне или включения записи экрана компьютера, чтобы произошла утечка контента и возникли убытки. Между тем, защитить себя можно, потратив всего 10 минут времени и порядка 900 рублей: это намного проще и дешевле нотариального заверения и отправки заказного письма себе самому.

Помимо декларации своих интеллектуальных прав, которая сослужит хорошую службу в любых, в том числе судебных, спорах, регистрация в сети РЦИС.РФ открывает пользователю доступ к целой экосистеме сервисов на основе блокчейн-инфраструктуры РЦИС.РФ. Креативный продукт можно защитить от незаконного использования посредством сервиса «Антипират», выгодно продать через платформу IPEX, наконец, включить в портфель нематериальных активов и предложить банку в качестве залога по льготному кредиту на реализацию творческого проекта.

Сервисы на базе РЦИС.РФ полезны не только частным лицам, но и серьезным индустриальным игрокам. Так, ERP-системой «Гиперграф.Кино» пользуются кинокомпании, занимающиеся производством, прокатом и дистрибьюцией прав, а также другие участники киноиндустрии. Заместитель коммерческого директора проекта Светлана Лях отметила, что к решению, как правило, обращаются в тех случаях, когда команда, вооруженная Exсel, уже не может переварить весь объем лицензионных договоров, каталогов, данных о сборах и вознаграждении, о кинотеатральной росписи: «Конечно, порой автоматизацию тормозит ограниченный бюджет. Некоторые компании надеются разработать ПО силами своих IT-отделов, но это долгий и трудоемкий процесс, во время которого сотрудники все так же продолжают сидеть в своих табличках и стандартных бухгалтерских программах. Между тем, на рынке давно есть удобные, кастомизируемые решения, созданные в тесном сотрудничестве с кинокомпаниями и учитывающие всю специфику отрасли, понимающие ее «боли» и потребности рынка».

Медленная обработка запросов, ошибки человеческого фактора, дополнительные траты на персонал – вот лишь некоторые проблемы, ожидающие бизнес, отказывающийся от автоматизации. Между тем, авторитетные компании вроде «Наше кино» пользуются «Гиперграфом» годами, время от времени донастраивая его под актуальные задачи.

Вместе с тем, при сьемках фильма нельзя забывать и о работе с интеллектуальными правами. Руководитель проекта IPEX Дарья Воинова отметила: «Фильм – называется сложным объектом, потому что он включает в себя множество различных результатов интеллектуальной деятельности, права на которые должны быть получены, «очищены». Авторами фильма законодательно признаются сценарист, режиссер и композитор и договоры с ними должны быть заключены в первую очередь. Однако, творческий вклад в создание кино вносят не только они, но и множество других креаторов, с которыми также нужно оформить права: это и операторы, и художники по гриму, по костюму и, конечно, артисты».

Важно, чтобы права были «очищены» не только на то, что создается специально для фильма, но и на все объекты интеллектуальной собственности, которые так или иначе попадают в кадр. Это могут быть картины, постеры, интерфейсы компьютерных программ и их названия, карты, ранее снятые телепередачи или фильмы, которые смотрят герои, и таких объектов очень много.

Руководитель IPEX также обратила внимание на то, что зачастую урегулировать отношения с правообладателем непросто, так как о нем ничего неизвестно или он не выходит на связь. Как раз для таких случаев недавно был принят закон о «сиротских» произведениях. Сейчас готовятся необходимые подзаконные акты. Очень скоро пользователю будет достаточно обратиться с заявлением в уполномоченную организацию (ОКУП), и та сначала предпримет все необходимые шаги по поиску автора, а затем, если поиски не увенчаются успехом, выдаст лицензию от лица правообладателя самостоятельно. При этом вознаграждение будет хранится на специальном счете и ждать своего правообладателя, который сможет забрать деньги, если захочет заявить о себе.

Дарья Воинова напомнила, что на фоне ухода с российского рынка западных фото-, видео- и музыкальных стоков маркетплейс интеллектуальной собственности IPEX остается оптимальным для российских креаторов решением, учитывающим интересы всех, кто покупает или продает контент для оформления творческих проектов: от музыки до фото и футажей. Она, в частности, обратила внимание на то, что на зарубежных платформах зачастую представлен не вполне релевантный российскому культурному контексту материал. IPEХ же, оцифровавший существующие в реальности бизнес-процессы по заключению лицензионных договоров, предлагает не только контент, ориентированный на требования российского потребителя и более высокое вознаграждение для правообладателей, но и автоматическую генерацию качественных договоров, подписываемых электронной подписью и удобные платежи в рамках маркетплейса.

На теме предотвращения убытков от кражи видео заострил внимание коммерческий директор сервиса «Антипират» Павел Марченко: «Наше решение помогает найти незаконные копии контента в сети. У нас используется уникальные алгоритмы для мониторинга огромного количества сайтов, платформ, страничек и т.д., которые выдают пользователю подробный отчет о том, где, кем и как нарушались его права. Более того, программа определяет администратора сайта-нарушителя и в автоматическом режиме направляет ему досудебную претензию, которой в подавляющем числа случаев достаточно, чтобы контент был удален».

Недавно с помощью «Антипирата» нарушителей сумел привлечь к ответу известный ландшафтный дизайнер: оказалось, что конкуренты пользовались его видеороликами, выдавая их за отчеты о своей работе. «Нам удалось выявить 48 случаев, когда злоумышленники незаконно использовали ролик: где-то выдавали его за свое видео, где-то создавали у зрителя ложное впечатление, что имеют отношение к проектам нашего клиента», – рассказал Павел Марченко.

Схема монетизации регионального кино сильно изменилась после ухода иностранных мейджоров, отметил гендиректор кинопрокатной компании MovieGo Игорь Шибанов: «С одной стороны, с уходом мировых компаний появились стимулы к производству собственного контента, за который по-прежнему готовы платить платформы. С другой, платформам комфортно работать с теми студиями, с которыми у них уже есть опыт сотрудничества. Телеканалы сейчас платят мало и только за хиты, на лицензировании товаров и услуг зарабатывают только несколько сильнейших игроков, а международная дистрибуция теперь крайне осложнена, и Азия приносит совсем немного денег в доход. В этой ситуации неоценима государственная поддержка регионального кино».

По его словам, в последнее время отличные результаты в прокате показали такие фильмы как «Рай под ногами матерей», «Айта», «Карина», «Где живут стерхи», «Испытание аулом». Последний фильм собрал 40 миллионов рублей и был в топе на многих платформах, что очень неплохо для картины с национальным колоритом, частично на ногайском языке. Фильм «Суворовец 1944», снятый в Новосибирске, собрал более 15 млн рублей в прокате и был показан в 900 кинотеатрах России. Игорь Шибанов полагает, что секрет успеха в вовлечении в продвижение регионального кино представителей диаспор, учителей и киносообщества, работа по «Пушкинской карте», сотрудничество с Минпросвещения РФ, уникальный сеттинг, история, понятная целевой аудитории.

Порой платформы готовы сотрудничать даже с дебютантами, рассказала руководитель департамента образовательной деятельности Свердловской киностудии Екатерина Самарина. По ее словам, киношкола, которой она руководит, уже несколько лет работает с онлайн-кинотеатром «START», и это помогает студентам снимать по итогам учебы дебютный короткий метр. Однако, приходится искать и других партнеров. «Например, в этом году у нас в качестве режиссера дебютировал Егор Корешков. «Старт», памятуя о хорошем опыте сотрудничества, заключил с нами договор, однако, денег все равно не хватало. Ситуацию спасли частные инвестиции. Нашелся продюсер, готовый вложиться в картину, и ее бюджет сразу вырос», – добавила она.

По словам Самариной, Школа кино Свердловской киностудии, готовит «второй состав» съемочных групп, то есть всех тех, кто работает над фильмом помимо актеров и режиссера. Для московских и питерских продюсеров это предоставляет возможности если не монетизации, то значительной экономии: для работы в Свердловской области большую часть съемочной группы можно подобрать на месте. Среди короткометражек, снятых студентами и уже выложенных на «Старте» – «Бернаки» и «Разъезд».