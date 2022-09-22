«СЕВАГИН/САМОДУРОВ/ПИМОНОВ»: ПЕРМСКИЙ БАЛЕТ ГОТОВИТ МИРОВУЮ ПРЕМЬЕРУ

В Пермском театре оперы и балета начались репетиции первой премьеры 151-го театрального сезона — над спектаклем, который будет впервые представлен 21–23 октября, работают хореографы Максим Севагин, Вячеслав Самодуров и Антон Пимонов. Музыка к проекту «Севагин/Самодуров/Пимонов» специально по заказу театра создана композиторами Владимиром Ранневым и Антоном Светличным.

Первая в нынешнем сезоне премьера Пермской оперы объединяет новые работы руководителей трех балетных компаний России — Максима Севагина, в минувшем сезоне возглавившего балетную труппу Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко (Москва), худрука Урал Балета Вячеслава Самодурова (Екатеринбург) и руководителя Пермского балета Антона Пимонова. Исследуя выразительные возможности одноактной балетной формы, они концентрируются на взаимоотношениях танца и музыки. Вместе с ведущими отечественными хореографами наших дней над спектаклем «Севагин/Самодуров/Пимонов» работают композиторы Владимир Раннев (Санкт-Петербург) и Антон Светличный (Ростов-на-Дону), художник-постановщик Альона Пикалова и музыкальный руководитель проекта дирижер Владимир Ткаченко.

Ключевой герой современной российской музыки, автор пяти опер Владимир Раннев написал свой первый балет для Вячеслава Самодурова — трижды лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска» возвращается в Пермскую оперу через пять лет после премьеры спектакля «Поцелуй феи» (2017). Творческие интересы Антона Светличного простираются от камерной музыки до экспериментов со звуковыми инсталляциями в крупнейших музеях России: много сотрудничавший с хореографами contemporary dance, с академической труппой он встречается впервые. Руководитель Пермского балета Антон Пимонов работает со Светличным точь-в-точь, как Мариус Петипа — с Петром Ильичом Чайковским и Александром Глазуновым: композитор сочиняет музыку по «плану-заказу», в котором хореограф предлагает метроритмическую и образную структуру будущего спектакля. Мотив диалога современности и классики развивает премьера сверхновой звезды российского балета Максима Севагина — 24-летний хореограф сочиняет балет на музыку инструментальных концертов Антонио Вивальди.

Антон Пимонов, руководитель Пермского балета:

— Нам удалось в кратчайшие сроки собрать невероятную команду, состоящую сплошь из «первых лиц» отечественного музыкального театра. Задумывая этот проект, мы преследовали две основные цели. Первая — показать срез тех процессов, которые происходят сегодня на отечественной балетной сцене. Вторая — вывести на территорию балета современных российских композиторов, которые еще ни разу не работали с академическими труппами. Эта премьера, как мне кажется, задаст некий тон на ближайшее балетное будущее в России.

К премьере «Севагин/Самодуров/Пимонов» будет представлен новый цикл публичной программы «Лаборатория современного зрителя», афиша которого будет в ближайшее время опубликована на официальном сайте и в социальных сетях театра.

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