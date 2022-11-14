10 ноября состоялась полуфинальная игра легендарной лиги КВН МИСиС. В игре приняли участие опытные команды, любимчики публики, такие как ТГК, Диалоги тет-а-тет, и Звездный воин, а также новички, среди которых Кострые озырьки, дебютанты игры, Мягко сказано и Сборная мира. Классическое соревнование «новичков против старичков» переросло в настоящую битву, в которой команды сражались до последнего балла.

Оценивали выступления команд по-настоящему звездное жюри. Настоящие мэтры юмора и кумиры молодежного КВН, такие как Сергей Нитиевский, Галина Данилова, Александр Мадич и Богдан Лисевский, строго, но справедливо оценили юмористические номера команд и дали им бесценные практические советы для достижения успеха. И хотя у постоянных гостей жюри уже были любимчики среди команд это никак не повлияло на их объективность. В жюри также присутствовали здезды эстрады, среди которых Анжелика Пушнова, Ильшат Шабаев.

Дебютантами жюри стали композитор Павел Жуков, молодой певец Мичелз и актер театра и кино Иван Стебунов, которые, по их словам, получили большое удовольствие от игры. Большое количество музыкантов в жюри легко объяснимо: именно они оценивали музыкальные номера команд, и можно сказать лишь одно: народное творчество привело их в восторг.

Нельзя не отметить восхитительную, яркую и громкую поддержку болельщиков. Ребятам на сцене по-настоящему повезло: за них болели и их поддерживали ярые фанаты КВН, которые своими невероятными нарядами из строительных касок отвлекали жюри от небольших помарок игроков, а бурными овациями и кричалками перекрывали даже ведущего.

Не обошлось без сюрпризов, как это всегда бывает на всеми любимом КВН. Команда ТГК не успела подготовить музыкальный номер, но Богдан Лисевский не смог отпустить ребят и предложил им экспромтом зачитать рэп под его бит. Зал был в восторге, подбивая участников команды на авантюру, и надо отдать должное, ребята не спасовали и зачитали классный реп, получив за него высокие баллы и похвалы от жюри.

Фото — Геннадий БАСКАЕВ

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