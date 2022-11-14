Самый большой каток Москвы откроется на ВДНХ 25 ноября

На ВДНХ вскоре стартует новый зимний сезон. Как сообщила заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина, он начнется 25 ноября с открытия самого большого катка в столице.

«Открытие катка на ВДНХ — одно из самых ожидаемых событий зимнего сезона в столице. Эта площадка полюбилась многим москвичам и гостям города. За восемь лет ее работы на ней побывали больше 4,5 миллиона человек. С 25 ноября выставка вновь приглашает посетителей на каток. Его ледовые дорожки, украшенные иллюминацией, проходят по Главной аллее, огибают фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок», — отметила Наталья Сергунина.

Одновременно на катке смогут находиться 4,5 тысячи человек. Площадь искусственного ледового покрытия — более 20 тысяч квадратных метров, а вместе с инфраструктурой — 53 тысячи квадратных метров. Для гостей предусмотрели услуги по прокату и заточке коньков, а также занятия для тех, кто хочет научиться кататься. Кроме того, в новом сезоне будут проводиться экскурсии на льду, мастер-классы для детей по фигурному катанию и хоккею.

Современный каток на ВДНХ впервые открылся в 2014 году. Ему принадлежит несколько рекордов — его официально признавали самой большой площадкой с искусственным льдом в России и мире.

Посетители могут ознакомиться с программой мероприятий и приобрести билеты на каток на сайте, через терминалы самообслуживания и в информационных центрах ВДНХ.

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