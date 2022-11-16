Весёлые каникулы в парке «Сказка»!

Парк развлечений «Сказка» вновь радует своих гостей и дарит подарки! С 19 по 27 ноября на территории счастья пройдут сразу 2 акции «Каникулы с Хаски» и «Каникулы в Айве». Все дети до 16 лет смогут бесплатно получить билет, погрузиться в удивительный мир топиари фигур и познакомиться с самыми дружелюбными собаками!

В уникальном этнопарке Хаски Лэнд можно не только увидеть, но и погладить, покормить, сфотографироваться и даже пообщаться в отдельных вольерах с настоящими северными собаками пород хаски, лайки и самоеды. А также встретиться с благородным оленем по кличке Оливер, пострелять из настоящего лука, сыграть в знаменитую игру «городки» и посетить игровые площадки северных народов.

Если вы давно мечтали оказаться в волшебном мире, вам обязательно стоит посетить парк «Айва» – единственный парк топиари в Москве, полностью выполненный в стиле старинного искусства кустарниковой скульптуры. Это фантастический мир, где можно заглянуть в долину с домиками хоббитов, очутиться на сказочной грибной поляне, проникнуться фауной африканских джунглей, порелаксировать в зоне с гамаками и посетить детскую игровую площадку с горками.

Для того, чтобы получить бесплатные билеты скажите на кассе промокоды «Каникулы с Хаски» и «Каникулы в Айве», подтвердите возраст юного посетителя, до 16 лет включительно, соответствующим документом. Детям до 12 лет в Айва парк и до 14 в Хаски Лэнд необходимо сопровождение взрослого.

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