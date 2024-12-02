Riki Music выпустил альбом «Песенки для всей семьи» проекта «Кошечки-Cобачки»

На лейбле Riki Music в рамках сотрудничества с компанией «0+ Media» вышел новый музыкальный альбом от проекта «Кошечки-Собачки».

В новом альбоме «Песенки для всей семьи» собраны треки, посвященные самым родным и близким людям — мамам и папам. Буся, Дэн и Алиса, главные герои мультсериала «Кошечки-Собачки», поют о важности и ценности времени, проведенного с семьей.

Музыка из анимационного сериала «Кошечки-Собачки» — это песни о забавных приключениях пушистых малышей. Вместе с ними можно танцевать, веселиться и задорно подпевать. Ребенок радуется вместе с героями, наполняется идеями для игр и творчества, фантазирует и учится добру. Музыка из сериала «Кошечки-Собачки» удостоена награды «ТЭФИ-KIDS» в номинации «За лучшую музыку для детской программы, сериала или анимационного фильма».