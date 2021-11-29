Региональные продуктовые бренды-участники школы «Вкусы России» получат призы для развития бизнеса

Летом 2021 года Минсельхоз России, Россельхозбанк и Российский государственный аграрный заочный университет запустили образовательную онлайн-программу по продвижению региональных брендов продуктов питания. Обучение проходило на платформе «Школа фермеров. РСХБ». По итогам обучения, которое прошли более 800 участников первого Национального конкурса «Вкусы России» из 66 регионов, было выбрано 10 самых активных слушателей. С сегодняшнего дня они начинают получать призы, которые помогут им в развитии своих брендов.

Цель обучения – развитие у предпринимателей широкого спектра компетенций для успешной реализации бизнес-проектов в сфере производства и реализации продукции. Участники программы получили комплексные знания по брендингу, маркетингу, организации офлайн и онлайн-продаж, развитию услуг в сфере агротуризма, выходу на экспортные рынки и по другим направлениям.

По словам Бориса Листова, Председателя Правления Россельхозбанка, обучение стало важной частью конкурса «Вкусы России», цель которого – не только реклама региональных брендов, но и помощь в их развитии.

«Вкусы России» демонстрируют всей стране уникальные региональные продукты. Многие из них были малоизвестны широкой аудитории. Конкурс же, как хороший кладоискатель, обнаружил кулинарные ценности различных народов и регионов России и сделал их общественным достоянием. ​И это хороший старт для выхода на федеральный рынок. Однако в дальнейшем нужны активные действия со стороны производителей. Поэтому слушателям школы показали инструменты и решения для продвижения своих брендов. А самые активные участники получат конкретную помощь в популяризации своей продукции», – отметил Борис Листов.

Среди призов: контекстная реклама, реклама в социальных сетях и публикации о продукции у известных блогеров. Свою обратную связь и оценку дадут 20 российских рестораторов по итогам дегустации каждого продукта. Также производители смогут получить персональную консультацию известного питерского ресторатора Антона Абрезова – совладельца ресторана «Commons» в Санкт-Петербурге, имеющего опыт работы с целым рядом российских и зарубежных ресторанов и кулинарных школ.

Победителями школы стали:

Башкирский выдержанный сыр – уникальный сыр из козьего молока, созревающий более девяти месяцев в специальных условиях;

Вино из Севастополя – считается, что его родиной является Херсонес, в котором виноделие появилось в первой половине IV века до н.э. Сегодня бренд включает сухие белые и красные, а также игристые вина;

Мордовская ватрушка Кургоня – по легенде, этот продукт стал причиной примирения мордовского народа много веков назад. Ватрушка с картофелем, которую сегодня готовят по традиционной рецептуре;

Алтайская гречка – четверть всего урожая гречихи на планете выращивают на Алтае. Этот продукт, известный с XV века, составляет сегодня 45% рынка всей гречки в России;

Хлеб Чусовской – один из символов Урала, известный с 1980-х годов. Выпекается из смеси пшеничной и ржаной обдирной муки, получая уникальный вкус с кислинкой;

Харабалинский картофель – картофель-рекордсмен, максимальный вес которого здесь достиг 1,5 кг. Местные площади, занятые под овощные культуры, сегодня являются самыми большими в России;

Крымский сыр – до недавнего времени на частных крымских подворьях производился только один вид сыра — домашняя брынза. Сегодня крымские сыры насчитывают десятки сортов;

Бурятские буузы (позы) – мясное блюдо, при употреблении которого неприемлемы вилки, ножи и ложки. Уникальный региональный бренд, история которого началась 400 лет назад, во времена распространения буддизма на бурятской земле;

Волгоградское горчичное масло – масло, которое рекомендуют для любителей здорового питания, производство которого было начато еще в 1810-м году. В начале XX века его оценили за рубежом и активно экспортировали в Германию, Данию, Польшу, США и Китай;

Луховицкий кларий – сочная рыба с тонким вкусом без мелких костей. Новый бренд, созданный с целью бережного сохранения рыбных кулинарных традиций, которыми славились окские края еще в XVIII веке.

Подробная информация представлена на сайте вкусыроссии.рф.

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