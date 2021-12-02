В Москве состоится международный гастрономический фестиваль «Вкус Арктики»

10 и 11 декабря 2021 года в Москве состоится международный гастрономический фестиваль северной кухни «Вкус Арктики» в рамках председательства России в Арктическом совете. В двухдневной деловой и гастрономической программе примут участие представители арктических стран, федеральных и региональных органов государственной власти, послы стран-членов Арктического совета, шеф-повара из лучших ресторанов арктических регионов России и зарубежья, а также кулинарные эксперты, туроператоры и рестораторы. Ключевые мероприятия программы, в том числе кулинарный марафон Arctic Cuisine и поединок блогеров, будут транслироваться в прямом эфире на сайте председательства России в Арктическом совете, Фонда Росконгресс, а также в сообществе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

События фестиваля развернутся в старинном особняке Loft Hall в Москве. Разноплановая деловая и гастрономическая программа направлена на популяризацию национальной кухни коренных народов Арктической зоны, развитие гастрономического туризма и экономики на этой территории при бережном сохранении традиций Севера.

Участники деловой программы – представители органов власти, отраслевых ассоциаций, туристского и ресторанного бизнеса – обсудят актуальные вопросы сохранения и развития национальных кухонь народов, проживающих в Арктической зоне, а также способы привлечения туристов в эти регионы.

10 декабря состоится деловая сессия «Гастрономия как ключевой аттрактив туризма в Арктике: лучшие международные практики» и презентация проекта Арктического совета «ЕАЛЛУ» по традиционной культуре питания коренных народов. 11 декабря участников ждет семинар-практикум «Упаковка национальной кухни в формате стрит-фуд» и сессия «Формирование бренда „Сделано в Арктике“ как инструмент популяризации арктической кухни».

Вечером 10 декабря в рамках деловой программы состоится иммерсивный гастрономический ужин Arctic Gala, во время которого можно будет увидеть, как шеф-повара готовят блюда северной кухни перед подачей на стол. Организаторы также порадуют гостей шоу-программой в этническом стиле. Выступит якутский дуэт диджеев Uraan, этно-исполнитель Эркин Алексеев, певица и диджей Алена Минулина, а также Хадри Окотэтто, исполнитель ненецкого эпоса родом с Ямала.

В течение двух дней будет работать технологичная выставка Arctic Expo, где разместятся мультимедийные стенды-айсберги, раскрывающие особенности арктических регионов России и арктических стран. Посетители экспозиции получат самую актуальную информацию о национально-культурных особенностях, туристском и торговом потенциале этих территорий, работающих там производителях, маркетплейсах и возможностях сотрудничества.

Также запланирована насыщенная гастрономическая программа.

Два дня на площадке фестиваля «Вкус Арктики» будет идти кулинарный онлайн-марафон арктической кухни Arctic Cuisine. Все желающие смогут увидеть прямую трансляцию на сайте Председательства России в Арктическом совете, на сайте Фонда Росконгресс и сообществе фестиваля в «ВКонтакте». Оригинальные блюда северной кухни приготовят опытные шеф-повара из ресторанов девяти арктических регионов России и стран-членов Арктического совета. Среди российских участников марафона такие известные шеф-повара, как Андрей Аникиев из ресторана северной кухни Roomi в Архангельске, Александр Ермолин из ресторана-музея «ТиманЪ» в Нарьян-Маре, су-шеф музея-ресторана «ВКарелииЕсть» Иван Балин, Илья Вегера из ресторана «Седьмое небо» в Мурманске, Евгений Альфан из ресторана «Аврора» в Якутске, известные шефы из Красноярской области, Республики Коми, Чукотки.

Кульминацией второго дня фестиваля станет кулинарный поединок по арктической кухне «Шеф Версус ICE», в ходе которого свои способности проявят известные российские блогеры, подготовленные опытными шеф-поварами Крайнего Севера. Наблюдать за кулинарной битвой в прямом эфире можно будет, как и за марафоном Arctic Cuisine, на трех онлайн-площадках. Также зрителям представится уникальная возможность увидеть трансляцию мастер-классов коренных малочисленных народов Арктики по приготовлению блюд на открытом огне и позаимствовать их рецепты. А гости фестиваля, присутствующие непосредственно на площадке, продегустируют приготовленные блюда.

«Народы Арктики, их национальная кухня красивы и самобытны. Людям, которые не бывали на Севере, обязательно стоит познакомиться с местными гастрономическими традициями, арктическим колоритом. Уверен, что фестиваль позволит привлечь внимание к нашим арктическим регионам, к жизни народов Крайнего Севера, станет важным вкладом в развитие арктического туризма», – отметил Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

Инициатор фестиваля – Республика Саха (Якутия). Оператором мероприятий председательства России в Арктическом совете выступает Фонд Росконгресс.

Трансляцию фестиваля можно будет посмотреть по ранее предложенной ссылке.

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