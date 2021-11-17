Кафедральный собор Калининграда стал победителем премии «Культура онлайн 2021»

Символ Калининграда стал единственным региональным учреждением среди победителей международной премии «Культура онлайн». Кафедральный собор встал в один ряд с такими титанами, как Третьяковская галерея, Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. Премия присуждается лучшим цифровым проектам в сфере искусства. В этом году в премии участвовали 452 проекта из 20 стран мира.

Специальный приз Российского фонда культуры получил виртуальный тур по калининградскому собору.

VR-экскурсия «Собор: скрытые знаки, потайные двери« была снята на панорамную камеру Insta360 Pro 2 с шестью объективами в максимальном разрешении 8k.

«Уникальность проекта заключается в том, что зрителям предоставляется возможность совершить 3D-тур по самым интересным местам Кафедрального собора Калининграда с интеграцией сюжета, исторических персонажей, визуальных эффектов и элементов анимации», — отметили в Российском фонде культуры.

Виртуальная экскурсия аккумулировала все передовые достижения в области цифровых технологий.

Возможность самостоятельно менять угол обзора при помощи перемещения устройства, приближать и удалять изображение в режиме реального времени обеспечивает пользователю желанный эффект присутствия. Компьютерная анимация и другие визуальные эффекты, интегрированные в панорамную съемку при помощи программ After Effects, Houdini, 3ds Max, упрощают погружение в исторический контекст, отсылки к которому содержит рассказ диктора. Разрешение сверхвысокой четкости позволяет рассмотреть все детали средневекового здания.

Реализовать проект в сотрудничестве с командой фильммейкеров Franema позволила грантовая поддержка Благотворительного Фонда Владимира Потанина.

Сегодня комплекс VR-экскурсий «Собор: скрытые знаки и потайные двери» можно посмотреть на сайте Кафедрального собора по ссылке: http://sobor39.ru/video/

Цифровой контент является абсолютно бесплатным и поддерживается стандартными устройствами с минимумом технических требований.

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