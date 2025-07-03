Шоу «Звезды Хайпа» открыло VI Семейный образовательный форум Леонида Агутина

В Сочи состоялся грандиозный концерт «Звезды Хайпа» на VI форуме Агутина – подарок от международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» всем участникам форума. Молодые, яркие, дерзкие звезды, завоевавшие миллионы сердец в Сети, вышли на сцену с масштабной музыкальной программой.

На главной сцене форума в Красной поляне в этот вечер пели: Валя Карнавал, ЦУ-Е-ФА, Milana Star, Мария Янковская, Miroslava&Zlata&Даша Да, Amirchik, GAVRILINA, ZAUR&MEIRINKITO, Роман Исаев, VEIGEL, SASHA STONE, KOLUNOV, Konfuz, Фогель, MELISSA, MONA, SERYBKINA, Wallem, KAYA, Артур Пирожков. Ведущими выступили Валя Карнавал и Женя Лизогуб.

Начало шоу обратным отсчетом запустил идейный вдохновитель проекта Леонид Агутин. «Ваше желание – самое главное! – поприветствовал гостей певец. – Если б его не было, никаких форумов мы бы не проводили. Мы счастливы видеть вас здесь. Рады, что у вас есть настрой научиться чему-то новому, провести время с удовольствием и с пользой. Когда мы видим вас здесь, мы понимаем, что все – не зря!»

Форум Агутина – событие для всей семьи, которое объединяет молодежь, дарит ей вдохновение для роста и развития. Со всей страны сюда приезжают талантливые дети и подростки со своими родителями. 10 дней они участвуют в мастер-классах, учатся у популярных артистов, композиторов и сценаристов, чтобы раскрыть свой потенциал и укрепить семейные отношения. Для «Русской Медиагруппы», для которой укрепление семейных ценностей – одна из главных задач, большая честь стать партнером форума.

В этом году международный музыкальный фестиваль «Белые ночи Санкт-Петербурга» сделал впечатляющий подарок всем гостям и участникам форума, привезя в Сочи сразу две яркие музыкальные программы: шоу «Звезды Хайпа» и Гала-концерт VI Семейного образовательного форума Леонида Агутина и звезд «Русского Радио».

«Я очень рад, что в этом году мы партнеры такого замечательного фестиваля! – обратился к зрителям председатель совета директоров, президент «Русской Медиагруппы» Сергей Бунин. – Что эти несколько дней мы вместе делаем так, чтобы вам было интересно и радостно, чтобы как сказал Леонид Агутин, ваши лица были счастливыми! Надеюсь, наше участие сделает для вас этот фестиваль еще более ярким и запоминающимся, и вы будете с нетерпением ждать новых встреч».

«Вот уже пять лет проект «Звезды Хайпа» радует своих зрителей в рамках международного музыкального фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга», – говорит музыкальный продюсер «Русской Медиагруппы» Светлана Столповских. – Эта концепция стала так популярна, что у нее появился еще один формат – премия «Звезды Хайпа». В прошлом году мы привезли в Москву целую «фуру хайпа» и пообещали зрителям, что проедем по всей стране. Мы регулярно получаем сообщения от поклонников проекта из разных уголков России, которые с нетерпением ждут, что наше шоу приедет и к ним. И вот мы в Сочи. И я как создатель этого проекта ощущаю огромную гордость, видя, какая атмосфера на площадке, как зрители подпевают артистам, что порой даже становится не слышно самого исполнителя. Следующий наш концерт «Звезды Хайпа» состоится уже совсем скоро в Санкт-Петербурге. Следите за анонсами. И конечно, ждем всех на премии «Звезды Хайпа» 12 ноября на LIVE ARENA».

На концерте «Звезды Хайпа» на VI форуме Агутина звучали все главные хиты – от Drama Queen Вали Карнавал до Sigma Girl, ставшей продолжением взорвавшего все хит-парады Sigma Boy, в исполнении Марии Янковской; от «Зацепила» Артура Пирожкова до «Дороже золота» MONA.

Шоу объединило взрослых и детей. На площадке царила удивительная атмосфера всеобщего единения. Все гости с радостью подпевали любимым хитам. Концерт «Звезды Хайпа» на VI форуме Агутина получился стильным, ярким и зажигательным – как и все шоу этой концепции.