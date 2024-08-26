Рекордное количество площадок в России и за рубежом стали участниками «Ночи кино 2024»​​​​​​​​​​

24 августа в России, странах БРИКС и СНГ прошла акция «Ночь кино». Бесплатные кинопоказы состоялись на рекордном количестве площадок: 5019 – в 88 российских регионах и 31 – в 14 зарубежных странах: к акции впервые присоединились Китай, Индия, Бразилия, Эфиопия, Египет, Казахстан, Белоруссия, Узбекистан, Киргизия, Азербайджан, Таджикистан, Армения, Молдавия и Туркменистан.

Общая аудитория акции в России и за рубежом составила более 800 тысяч человек. Во многих городах и на зарубежных площадках в честь «Ночи кино» прошли развлекательные мероприятия, концерты, выставки, викторины, мастер-классы. Свыше 120 площадок по всей России демонстрировали адаптированные версии фильмов с субтитрами и тифлокомментариями для зрителей с ограниченными возможностями здоровья по слуху и зрению.

Оператором акции впервые выступила компания РОСКИНО, по поручению Министерства культуры Российской Федерации и при поддержке Фонда кино и МИД России.

В программу «Ночи кино 2024» вошли хиты российского кинематографа – фантастический блокбастер «Сто лет тому вперед» (реж. Александр Андрющенко), сказка «По щучьему велению» (реж. Александр Войтинский) и военно-историческая драма «Воздух» (реж. Алексей Герман-мл.).

Торжественное открытие культурной акции состоялось в кинотеатре «Поклонка» в Музее Победы. Показы фильмов в трех кинозалах собрали свыше тысячи человек. С видеоприветствием к зрителям обратилась министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Гостями церемонии открытия стали директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко; директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов; исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов, генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова. Фильм «Воздух», который открыл «Ночь кино» в кинозале «Жуков», зрителям представили режиссер картины Алексей Герман-младший и художник-постановщик Елена Окопная.

Яркую ноту в общую праздничную атмосферу внесли музыкальные выступления студентов Всероссийского государственного института кинематографии имени С.А.Герасимова, мастерской Александра Львовича Фёдорова. Будущие артисты исполнили как народные песни, так и песни из репертуара легендарных советских артистов: Клавдии Шульженко, Майи Кристалинской, Эдуарда Хиля, Людмилы Сенчиной.

Алексей Герман-младший отметил, что «Ночь кино» является одной из основных культурных программ страны. Представляя картину «Воздух», режиссер-обладатель целого ряда международных и российских кинематографических наград сказал, что фильм, который является самым кассовым военным фильмом российского кинопроката в этом году, для многих оказался «важным, попадающим в сердце». Елена Окопная рассказала о большом интересе к фильму «Воздух» у зарубежной аудитории: на мировой премьере картины в рамках Токийского международного кинофестиваля в Японии в октябре 2023 года были полные залы на показах. Она выразила надежду, что страны-зарубежные участники «Ночи кино» высоко оценят фильм.

Директор Департамента кинематографии и цифрового развития Министерства культуры Российской Федерации Дмитрий Давиденко поздравил зрителей с Днем российского кино, который отмечается 27 августа, назвав кинематограф «универсальным и самым любимым видом искусства».

Директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов, говоря об участии зарубежных государств в акции «Ночь кино», подчеркнул, что «с точки зрения дипломатии сложно переоценить значение кино: это целое направление культурной дипломатии. Кинопродукт на мировой арене – это донесение наших нарративов, смыслов, это наша история, правда и взгляд в будущее».

Исполнительный директор Фонда кино Федор Соснов поблагодарил аудиторию, подчеркнув, что «без зрителя кино не существует», и отметил объединяющую роль акции «Ночи кино», когда в одну ночь жители самых разных городов смотрят одни и те же фильмы.

Генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова в своей речи выразила поддержку тем регионам, которые не смогли принять участие в акции в этом году по причине режима чрезвычайной ситуации (Курская область) или участвовали с ограничениями (Белгородская, Орловская, Воронежская, Запорожская, Херсонская области, ЛНР и ДНР).