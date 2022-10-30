Ректор Тимирязевки поблагодарил РОСПиК за Форум

Ректор Тимирязевской академии поблагодарил РОСПиК за возможность провести Всероссийский форум сельских пекарей на площадке вуза . Представители федеральных и региональных органов власти, отраслевых объединений, бизнес-структур и научно-образовательного сообщества собрались на Всероссийском форуме сельских пекарей, чтобы обсудить перспективы развития хлебопечения на селе.

Одной из основных площадок проведения этого масштабного события стал РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. Ректор, Академик РАН, профессор Владимир Трухачев поблагодарил Минсельхоз России и Российскую Гильдию пекарей и кондитеров в лице О.Н. Лут и Ю.М. Кацнельсона за эту возможность.

Тимирязевская академия одной их первых в стране стала осуществлять подготовку высококвалифицированных кадров для предприятий хлебопекарной промышленности, а именно с момента основания университета в 1865 году. В настоящее время вуз готовит специалистов для отрасли хлебопечения в рамках программ бакалавриата и магистратуры «Технология производства и переработки сельскохозяйственной продукции» и «Продукты питания из растительного сырья. Только за последние 7 лет были подготовлены порядка 170 специалистов для хлебопекарной промышленности.

Кроме того, для обслуживания и эксплуатации технологического оборудования хлебопекарной отрасли осуществляется подготовка современных инженеров на направлениях «Технологические машины и оборудование» и «Агроинженерия».

В 2021 году на базе комбината общественного питания университета была открыта учебно-научная пекарня, где студенты проходят производственную практику. Пекарня оснащена самым современным оборудованием отечественного производства.

По словам ректора В.И. Трухачева, основными направлениями научной работы ученых Тимирязевской академии в области хлебопечения являются исследование пригодности новых видов и сортов зерновых культур для хлебопечения, обогащение хлебобулочных и кондитерских изделий функциональными ингредиентами, создание кондитерских изделий для специализированного и диетического питания.

В конце прошлого года в рамках программы «Приоритет-2030» была создана и оснащена лаборатория аддитивных технологий пищевых и перерабатывающих производств.

— Здесь мы пробуем технологии 3D-печати для пищевых изделий, в первую очередь, мучных. Мы думаем, что уже недалеко то время, когда пищевая 3D-печать войдет в арсенал кухонных средств любой домохозяйки, — рассказал Владимир Трухачев.

Одним из торжественных моментов пленарного заседания Всероссийского форума сельских пекарей стало подписание Соглашения о сотрудничестве между РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева и Российской Гильдии пекарей и кондитеров. Стороны договорились о развитии партнерских отношений в сфере образовательной, научно-исследовательской, научно-методической деятельности. Подписи в документе поставили ректор, Академик РАН, профессор Владимир Иванович Трухачев и президент РОСПиК Юрий Менделевич Кацнельсон.

Совместная деятельность университета и гильдии пекарей будет направлена на повышение имиджа и популяризацию отраслевых производств АПК в Российской Федерации. В частности, предполагается организация и проведение конференций, семинаров, форумов, конкурсов, соревнований, выставок, мастер-классов, тренингов и т.д. Будут также подготовлены учебные издания, сборники и иные печатные материалы по проблематике хлебопечения. Ректор Владимир Трухачев выразил уверенность, что заключение Соглашения придаст новый импульс для исследовательской работы в области хлебопекарной отрасли и отроет новые возможности для студентов и выпускников Тимирязевской академии.

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