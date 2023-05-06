Режиссер Константин Бронзит и актриса Ксения Суркова провели встречи со школьниками в рамках фестиваля «Золотой ворон»

В рамках VII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон», который проходит в Анадыре и Анадырском районе до 7 мая, состоялись встречи с учащимися местных школ, лицея и колледжа. Это новая инициатива фестиваля, который в этом году сосредоточился не только на показах фильмов и анимации из разных уголков планеты, но и гости кинофестиваля встретились со зрителями там, где их особенно очень ждут.

«Социальная направленность имеет огромное значение для нашего кинофестиваля, именно поэтому в этом году мы добавили не только большой конкурсный блок мультфильмов, но и творческие встречи наших гостей с учениками различных образовательных учреждений Чукотки. Дело в том, что учащиеся, в силу своей занятости, не всегда успевают посещать наши показы, хотя мы часто видим молодых зрителей на вечерних сеансах. Поэтому мы решили дать им возможность во время образовательного процесса соприкоснуться с мастерами, которые приехали на наш фестиваль. Мне кажется, этот опыт очень важен для подрастающего поколения, для молодежи, которая здесь – на Чукотке – живо интересуется творчеством и кинематографом, но зачастую не имеет возможности вживую, с профессионалами обсудить то или иное кино. «Золотой ворон» летит навстречу к своим зрителям», – отметила продюсер «Золотого ворона» Оксана Лахно.

В рамках смотра прошли творческие встречи учащихся с солистами музыкальной группы «Интонация» Денисом Гладким и Александром Новиковым, актерами Ольгой Хохловой, Денисом Бузиным и Ксенией Сурковой.

«Мне кажется, что подрастающему поколению важно донести мысль, что творчество, вне зависимости от профессии, которую они выбирают, играет очень важную роль в жизни. Оно делает человека всесторонне развитым и учить быть готовым к любым стрессам и рискам – я на собственном опыте убедилась, что креатив позволяет проявить себя в любой сфере. Так же, как и актерское мастерство, которое помогает уверенно говорить и чувствовать себя на публике, что важно для людей любых профессий. Кроме того, творчество всегда остается поводом остаться немного ребенком и по-настоящему испытывать веселье и радость. Мы же понимаем, что, чем старше становимся, тем больше появляется поводов для угрюмости, а творчество помогает хотя бы на время отпустить лишние заботы и почувствовать себя легко. Именно это я и хотела донести ребятам при нашем общении», – рассказала актриса Ксения Суркова.

Помимо актеров с учащимися школ, колледжей и лицеев Чукотки встретился мультипликатор, лауреат премии Президента РФ за вклад в развитие анимационного кино и двукратный номинант на «Оскар» Константин Бронзит, режиссер фильмов «Алеша Попович и Тугарин змей» и «Мы не можем жить без космоса», а также грядущего полнометражного мультфильма «Лунтик и большое путешествие».

«Всё, что мы несем или приносим в детство из области эстетики и вообще искусства – чрезвычайно важно, потому что, как говорит, по-моему, Татьяна Черниговская, если человек недополучает гуманитарных знаний, он становится однобоким и неправильно развивается, мыслит по жизни. Сейчас я особенно понимаю этот тезис. Нас – советских детей – не учили смотреть кино, а особенно мультипликацию. Спросите взрослых, о чем «Ежик в тумане», и мало кто из них ответит. Кино нужно учиться смотреть, а мультипликацию – особенно, потому что это кино абстрактное, и иногда из «ручки-ножки-человечек» складывается некий образ. Так что, думаю, именно это важно было донести до участников творческой встречи, среди которых были ребята совершенно разных возрастов. Но я видел, как живо они реагировали на мои тезисы и это очень радует!» – отметил Константин Бронзит.

Музыкальная группа «Интонация» провела аншлаговые концерты-квартирники, дав возможность юным зрителям стать участниками процесса и проявить себя, вдохновляя их на достижение поставленных целей и веру в собственные возможности.

Помимо творческих встреч для участников, гостей и членов жюри VII Арктического международного кинофестиваля «Золотой ворон» была организована большая культурно – просветительская программа, позволяющая ознакомиться со всеми достопримечательностями и историей Чукотского края. Так, например, они выезжали в тундру на трэколах – самых щадящих автомобилях, которые не портят природный покров этих уникальных мест, где познакомились с уникальными природными ресурсами Чукотского края.

VII Арктический международный кинофестиваль «Золотой ворон» открылся в Анадыре 1 мая. Фильмом открытия стала игровая картина «Водный мальчик» режиссера Файзулло Файзова из Таджикистана. Вместе с ней за главный приз претендует еще восемь работ. Это российские документальные ленты «Незамерзающий порт надежды» режиссера Дарьи Хреновой о трагедии Великой Отечественной войны в Арктике, «Семь дней осени» режиссера Алексея Головкова о жизни двух людей в одной из долин Верхоянских гор Якутии, «Святой Архипелаг» режиссера Сергея Дебижева, рассказывающий об истории Соловецких островов, а также аргентинский неигровой фильм «Те, кто не хочет видеть» режиссера Грасиелы Патрисии Де Луки о жизни незрячих людей. Среди игровых картин – китайский фильм «Мороженое со вкусом сладкого картофеля» режиссера Ван Чуна, иранская драма «Астероид» режиссера Мехди Хоссейниванда, один из первых фильмов, созданных на алтайском языке - «Тропа» режиссера Михаила Кулунакова и триллер режиссера Наталии Гугуевой «Туман», снятый на действующей метеостанции на берегу Баренцева моря.

Оценивать полнометражные фильмы будут иранский кинематографист Бехруз Шоайби, продюсер, заместитель Председателя правления по стратегическому развитию Государственном центре поддержки национального кино Казахстана Канат Торебай, фестивальный продюсер из Китая Ли Юань, кинокритик Егор Москвитин, главный редактор киностудии «Ленфильм», преподаватель Андрей Апостолов. Председателем жюри выступит известный кинорежиссер из Республики Саха (Якутия), Художественный руководитель государственной национальной кинокомпании «Сахафильм» Алексей Романов. Лучшие короткометражные картины выберут китайский продюсер Го Сюйян, актриса Ксения Суркова, режиссер и радиоведущий Иван Семиклетов под руководством директора Центрального Дома кинематографистов РФ, режиссера и продюсера Екатерины Головни.

Жюри сделают свой выбор в каждой конкурсной программе, однако отличительной особенностью «Золотого ворона» является то, что обладателя Гран-При здесь выбирают зрители.

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