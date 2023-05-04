Киноновинки мая на Иви

Иви представляет главные новинки мая, которые точно скрасят праздничные выходные. В последний месяц весны зрители онлайн-кинотеатра смогут увидеть голливудские хиты с Джейсоном Момоа, комедию от создателей фильма «Горько», российские новинки, а также кинотеатральные релизы, которые уже завоевали сердца миллионов зрителей. Комедии, детективы, триллеры, фильмы для всей семьи — в мае на Иви.

Уже на Иви

В поисках сенсационного материала для своего влога, столичная журналистка Татьяна Блок (Мария Горбань) попадает в российскую деревню Нижние Броды. Повод для съемки масштабный: однажды утром в деревне Верхние Броды (через речку от Нижних) исчезли ВСЕ люди. Разом, двадцать человек. На месте остались и деньги, и документы, и вся домашняя скотина. Люди словно в один момент испарились. Татьяна принимается за расследование. Для неё это шанс доказать всем, что её зря уволили с телевидения и она способна снимать высококачественные расследовательские репортажи. Культурные и бытовые отличия между местными и приезжими станут основным источником большого количества курьезных ситуаций. Героине придется научиться жить в деревне, а точнее — выживать в ней.

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»

Дамир Юсупов с детства хотел быть лётчиком как его отец, но ему удалось осуществить эту мечту лишь через много лет. Он стал пилотом гражданской авиации, когда даже самые близкие люди перестали верить в его успех. В августе 2019 года мужество и преданность профессии сделали из Дамира настоящего героя. Двигатели самолёта, которым он управлял, отказали, но Юсупов смог посадить судно и спасти 233 жизни.

«Беспринципные в деревне»

Соседи с Патриарших едут в сельскую глубинку, чтобы отпраздновать юбилей генерала. Но готовы ли столичные богачи к выживанию в обычной деревне? Конечно, нет. Конфликт с местными и расследование одного адюльтера только усложняет их положение. Ироничная летняя комедия с невероятно звёздной командой — продолжение сериального хита «Беспринципные» по мотивам рассказов Александра Цыпкина.

«Последняя охота»

1909 год. Юноша по имени Вилли Бой влюбляется в очаровательную Карлотту, которая отвечает ему взаимностью. Но у их союза есть ярый противник – отец девушки, являющийся вождем одного из индейских племён на Диком Западе. Однажды между ним и Вилли происходит ожесточенная стычка, в которой распаленный парень случайно убивает несостоявшегося тестя. Понимая, что за преступление ему грозит кара ото всего племени, Вилли уговаривает Карлотту сбежать через пустыню.

«Магомаев»

СССР, конец 1960-х годов. Муслим Магомаев — настоящая звезда и любимец всей советской публики, очарованной роскошным баритоном и харизмой молодого исполнителя. Однажды на одном из выступлений Муслим знакомится с очаровательной Тамарой Синявской — начинающей оперной певицей из Большого театра. Между молодыми людьми возникает взаимное притяжение, однако оба они не свободны. В следующий раз судьба сводит Муслима и Тамару в романтичном Париже, куда они приехали на гастроли. Милош Бикович, Ирина Антоненко и Светлана Устинова в главных ролях.

«Сержант»

Спецназовец Алексей долгое время прослужил в вооружённых силах, но трагедия заставила его уволиться: на выполнении миссии весь вверенный ему взвод погиб. Это событие сильно подкосило военного, сделав его мрачным и нелюдимым. Однажды Алексей становится невольным свидетелем убийства, а также обнаруживает компромат на влиятельного бизнесмена. Теперь бывший военный становится мишенью для бандитов и коррумпированных власть имущих, не желающих раскрытия своих тайн.

«РембО»

Захватывающий детективный экшн с Антоном Пампушным. Стас Дёмин служил в спецназе ГРУ и участвовал в боевых действиях на Ближнем Востоке и в Африке. Он устраивается на работу в специализированный отряд СОБР, где ему приходится многому научиться. Старый сослуживец Макс Купцов знакомит Дёмина с его напарником — боевым псом Рэмбо, главным героем отряда. Вместе с новым боевым товарищем Стасу предстоит ликвидировать преступные группировки, спасать заложников и бороться с терроризмом.

«Приключения аргонавтов»

Храбрая мышка Пэтти и пугливый кот Сэм живут в Древней Греции. Они отправляются в большое морское путешествие вместе с Ясоном и аргонавтами, чтобы спасти свой город от гнева Посейдона. Хвостатым героям предстоит погрузиться в удивительный мир мифов и легенд. Яркая и весёлая французская анимация для всей семьи.

Скоро на Иви

4 мая – «Любовь-морковь: Восстание машин»

Семейная пара Андрей и Марина однажды проснулись в теле роботов. Они поменялись местами с парочкой модных андроидов, которые быстро входят во вкус и ищут способ остаться людьми. Гоша Куценко и Кристина Орбакайте переживают новое фантастическое превращение в четвёртой части комедийной франшизы о самых невообразимых способах наладить семейные отношения.

4 мая – «Коты Эрмитажа»

Юный кот по имени Винсент в компании мыши Мориса спасается от наводнения в старинном клавесине, который подбирают моряки и отправляют в Санкт-Петербург, где он попадает в Эрмитаж. Там Винсент знакомится с элитным кошачьим отрядом, что столетиями охраняет произведения искусства от мышей и прочих вредителей. Винсент мечтает обрести настоящую кошачью семью, но не хочет терять и своего друга Мориса, спасшего ему жизнь. Винсенту приходится скрывать друга, у которого к тому же есть одна «маленькая слабость» — Морис обожает грызть шедевры живописи. Ситуация максимально усложняется, когда в Эрмитаж прибывает одна из величайших картин человечества — «Мона Лиза», сгрызть которую — мечта всех мышей.

5 мая – «Взломщик»

Лучший в мире взломщик Грэм после неудачного ограбления попадает в тюрьму. Выйдя через десять лет, он пытается воссоединиться с дочерью и бывшей девушкой, работающей в полиции. Но вскоре к нему обращается сестра его погибшего подельника, которая тоже пошла по кривой дорожке. Движимый чувством вины, Грэм ради неё втягивается в новое опасное дело.

9 мая – «Статус отношений: Запутанно»

Жан Текин — тайная любовь милой и неловкой девушки Айшегюль. Она боится признаться ему в чувствах, ведь в сердце Джана — прекрасная и холодная женщина Элиф. Эта красавица слишком избалована мужским вниманием, чтобы реагировать на ухаживания молодого человека, тем более, что она влюблена в Мурата. А Мурат, тот еще ловелас и весельчак, думает только об Айшегюль. Круг — вернее, «любовный квадрат» — замкнулся. Но надолго ли?

9 мая – «Золотая маска»

Новая жизнь Ю Су-ён казалась исполнением сказки о Золушке, нашедшей своего Прекрасного принца. Но реальность была суровее. Мать Хон Джи-ву Ча Хва-ён была недовольна выбором сына и решила сделать всё, чтобы разлучить пару. В конце концов ей обманом удалось прогнать невестку, а позже найти наследнику более подходящую супругу в лице загадочной Со Ю-ра. Однако Ю Су-ён не намерена сдаваться. Она решает бросить силы на поиски убийцы своего отца. Так девушка становится ассистентом Кан Дон-ха, возглавляющего инвестиционную фирму. По иронии судьбы у него оказываются свои счёты с бизнес-империей коварной Ча Хва-ён.

11 мая – «Возвращение в Сеул»

Фредди родилась в Южной Корее, но с раннего детства жила во Франции в приёмной семье. В двадцать пять лет она впервые отправляется в спонтанное путешествие на свою далёкую и почти незнакомую родину. У неё появляется шанс найти биологических родителей и открыть для себя Сеул, который мог бы быть её домом.

15 мая – «Назову ее Фериха»

Фериха — скромная девушка из бедной семьи, ее родители всю жизнь работали на богатых людей. Повзрослев, девушка поступает в престижный университет, чтобы выучится и воплотить свою детскую мечту, стать богатой и успешной. Она неловко чувствует себя среди однокурсников, родители которых ни в чем им не отказывают, поэтому скрывает свое скромное происхождение. В нее влюбляется Эмир Саррафоглу — представитель «золотой молодежи». Девушка отвечает ему взаимностью.

16 мая – «Любовь по закону»

Ким Ю Ри успешна в адвокатской карьере, но однажды бросает работу ради мечты — она хочет открыть юридическое кафе, где люди могут выпить кофе и получить правовую консультацию. Ким Чон Хо ушёл с поста прокурора после коррупционного скандала, пишет веб-романы и зарабатывает на аренде помещений. Судьба сводит двоих школьных друзей, когда Ю Ри решает снять помещение под свой проект у Чон Хо. Они начинают работать сообща и давняя влюбленность мужчины навсегда меняет их отношения…

20 мая – «Плохой и сумасшедший»

Беспринципный полицейский Су-ёль достаточно быстро движется по карьерной лестнице, пока не встречает безумца по имени К, обладающего обостренным чувством справедливости — по любому поводу парень пускает в ход кулаки.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.