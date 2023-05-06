КАЛИНИНГРАД: Личные вещи Сергея Есенина и Айседоры Дункан в Королевских воротах Музея Мирового океана

Выставка «Много я видел и много я странствовал», подготовленная совместно с Государственным музеем-заповедником С.А. Есенина, продолжит проект Музея Мирового океана «Прогулки с русскими поэтами и писателями по историческим местам», стартовавший с выставки «Возьмите меня в море, моряки…» о Владимире Высоцком. Новая часть посвящена пребыванию Сергея Есенина в Кенигсберге. Русский поэт вместе с супругой Айседорой Дункан выступили своеобразными «посланниками» молодой советской страны за рубежом, став одними из первых пассажиров легендарной международной авиалинии «Москва-Кенигсберг».

Утром 10 мая 1922 года Сергей Есенин и Айседора Дункан вылетели в Кёнигсберг с московского Ходынского поля и вечером того же дня приземлились на аэродроме Девау, сосредоточившем все новейшие достижения служб гражданской авиации своего времени. Первый аэровокзал Европы, один из самых современных аэропортовых комплексов мира, Девау тогда включал трехэтажное здание аэропорта с залом ожидания, стационарную авиационную метеослужбу, командно-диспетчерский пункт управления полетами, два отапливаемых авиационных ангара, систему заправки топливом и подземные ёмкости для его хранилища, дренированное лётное поле, стоянку для самолетов, рулежную дорожку и взлётную полосу длиной около 1400 м из бетонных плит, уложенных по специальной бесшовной технологии, что в то время позволяло принимать самолеты любых типов. Аэропорт находился всего в 2 км от центра города и в 350 м от трамвайной линии. Добраться до аэропорта можно было за 30–40 минут.

С Кёнигсберга началось большое заграничное путешествие Сергея Есенина. Друзьям он скажет: «Я еду на Запад для того, чтобы показать Западу, что такое русский поэт». Есенин останавливался и жил в Германии, Франции, Бельгии, Италии, США, проехал через Литву, Польшу, Латвию, Великобританию, а также побывал в Беларуси, Казахстане, Украине, Узбекистане, Грузии, Абхазии, Азербайджане. В итоге Есенин посетил 16 стран.

«Здесь, на берегах Балтийского моря, русский дух витал давно, еще со времен Семилетней войны, после которой территория более четырех лет находилась под российской короной. Эта земля была значима для поэтов и писателей, западный край посещали Карамзин, Фонвизин, Герцен, Островский, Некрасов, Салтыков-Щедрин, Чехов, Маяковский. Кто-то приезжал сюда целенаправленно, кто-то бывал проездом. Впечатления от региона иногда очень отличались, но в сердце каждого эта земля обязательно оставила свой след», - отметила куратор проекта, начальник выставочного отдела музея-заповедника «Музей Мирового океана» Марина Королева.

На выставке «Много я видел и много я странствовал…» можно увидеть личные вещи ее главных героев: бубен, с которым выступала Айседора Дункан, книги из личной библиотеки, котелок и перчатки Сергея Есенина, пляжные туфли, купленные для отдыха на итальянском курорте Лидо. Особое место на выставке займут зарубежные прижизненные издания произведений Есенина, ставшие библиографической редкостью, - берлинское и французское издания поэмы «Пугачев», французское издание «Исповеди хулигана». Музей Мирового океана представит фондовые предметы, характеризующие тот период истории нашего региона, расскажет о том, что могло вдохновить и удивить знаменитых гостей этой земли.

Выставка откроется для посещения с 11 мая. Королевские ворота Музея Мирового океана, Калининград, ул. Фрунзе, 112.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.