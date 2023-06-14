Исторический байопик «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом и Майвенн выходит в российский прокат!

20 июля кинопрокатная компания Russian World Vision при поддержке онлайн-кинотеатра Okko выпустят в кинотеатрах исторический байопик «Жанна Дюбарри». Картину сняла французская актриса и режиссер Майвенн, которая также выступила исполнительницей главной женской роли. Роль Короля Людовика XV исполнил Джонни Депп, для которого работа в фильме стала громким возвращением в кинематограф после трехлетнего перерыва. Также в картине сыграл известный французский актер Пьер Ришар, который предстал в образе герцога де Ришелье.

Мировая премьера фильма состоялась на 76-м Каннском кинофестивале, где «Жанна Дюбарри» была выбрана фильмом открытия. Премьера прошла при большом ажиотаже, после окончания которой зрители аплодировали фильму и его создателям в течение 7 минут. На данный момент фильм показал самый успешный за последние 10 лет старт во французском бокс-оффисе среди картин, открывавших Каннский фестиваль.

«Жанна Дюбарри» – это картина совместного производства французской кинокомпании Why Not Productions, Red Sea Film Festival Foundation, IN.2 Film, France Televisions, а также российской кинокомпании Russian World Vision во главе с продюсером Константином Елкиным и онлайн-кинотеатра Okko в статусе дистрибьютора прав в digital-среде на территории РФ и СНГ.

Продюсерами картины выступили Паскаль Кошето и Грегуар Сорла («Тебя никогда здесь не было», «Братья Систерс»), Константин Ёлкин («Артек. Большое путешествие», «Красный Призрак») и Джонни Депп.

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