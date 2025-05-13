Режиссёр анимации из Якутии вошел в состав Европейской киноакадемии

Супервайзер по визуальным эффектам Маркел Мартынов, работающий в якутской анимационной студии Tundra, вошел в список членов Европейской киноакадемии. Он оказался единственным представителем России среди новых 770 новых членов престижной организации. Теперь якутский аниматор будет иметь возможность голосовать за лучшие кинокартины премии, учрежденной организацией.

«Европейская киноакадемия с гордостью приветствует 770 известных профессионалов кино в качестве новых членов, которые смогут голосовать на церемонии вручения Европейской кинопремии», — отмечается в сообщении.

Маркел Мартынов — один из пионеров якутской анимационной индустрии, супервайзер анимации, работавший над получившими множество российских и международных наград лентами «Мунха», «Бык Холода». В основу сюжетов картин положена якутская национальная культура: легенды о Чысхаане, Повелителе холода, который способен принимать облик Быка, а также традиционные обычаи, в частности коллективная зимняя рыбалка на карася – мунха.

Отметим, что Мартынов не первый якутянин, приглашенный в состав престижной кинематографической организации. В 2023 году приглашения стать членами Американской киноакадемии получили документалисты Максим и Евгения Арбугаевы. Они получили номинацию на «Оскар» в категории «Лучший короткометражный документальный фильм» за фильм «Выход», который рассказывает о жизни ученого Максима Чакилева, наблюдающего за жизнью моржей в Чукотском море.