В Рязанской области появится новый клуб культуры

Государственное автономное учреждение Рязанской области «Центр государственной экспертизы в строительстве Рязанской области» выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства клуба на 50 мест в селе Поляны Рязанской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

Строительство клуба в селе – важный этап в развитии культуры региона. Этот социальный объект обеспечит культурный досуг и творческое развитие для населения всех возрастных групп в Полянах. Реализация столь значимого проекта для старинного рязанского села стала доступна благодаря государственной программе «Развитие культуры».

Новый клуб возведут недалеко от улицы Терехина. Проектом предусмотрено строительство одноэтажного прямоугольного здания, в котором обустроят многофункциональный зал на 50 посадочных мест со сценой и артистической, с дополнительным эвакуационным выходом, помещение художественной студии, кабинеты, помещение кружковых занятий, библиотеку. В технические помещения сделают отдельные входы. Для удобства посетителей клуба в здании обустроят буфет, фойе и гардероб.

Застройщик – Администрация муниципального образования – Полянское сельское поселение Рязанского муниципального района Рязанской области. Проектировщик – ООО «Проектный центр «Мера».

Данные об экспертизе объекта размещены в ГИС ЕГРЗ, оператором которой является Главгосэкспертиза России.

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