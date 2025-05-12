«Народная история. Непокорённый Курск»: премьера спектакля

В Красногорске состоялась премьера документально-театрального проекта «Народная история. Непокорённый Курск», созданного Центром креативных индустрий «Новый Город» при поддержке Правительства Курской области и администрации городского округа Красногорск. Постановку, собравшую 700 зрителей, по праву можно назвать художественным и человеческим манифестом времени — честным, пронзительным, живым.

Спектакль стал мощным аккордом в череде мероприятий, приуроченных к 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества. В его основе — более 200 реальных свидетельств очевидцев трагических событий августа 2024 года, когда Курская область оказалась под ударом. Эти голоса звучат со сцены от первого лица — через тех, кто пережил обстрелы, потерю, страх, но не потерял человеческое достоинство и любовь к Родине.

«Этот спектакль — не про театр, он про судьбы. Здесь участвуют простые люди, настоящие герои. Это важно не только для Курска — это важно для всей страны. Это искренне, глубоко, и это нужно, чтобы мы помнили и не молчали», — подчеркнул Российский киноактёр, кинорежиссёр, сценарист и продюсер. Председатель Комиссии по развитию культуры и туризма Общественной палаты Московской области Егор Кончаловский.

Главная художественная особенность постановки — в сочетании профессиональной режиссуры с подлинной правдой. Вместе с артистами Народного театра «Новый Город» на сцену вышли обычные люди: переселенцы, участники СВО, медики, матери, добровольцы и дети. Они не играли роли — они делились пережитым, проживая свою боль и надежду вновь, на глазах у зрителей.

«Эти два часа пролетели как одно мгновение. На сцене объединились поколения, история и чувства. Это не просто спектакль — это урок памяти, который нужно показывать детям. Чтобы они знали, что такое гордость за свою страну и вера в Победу. Особенно отрадно, что такие глубокие, настоящие инициативы рождаются у нас, в Красногорске, и создаются нашими людьми — с душой, с ответственностью, с огромной любовью к Родине», — поделилась впечатлениями Наталья Тимошина, первый заместитель главы городского округа Красногорск.

Центральной сюжетной линией спектакля стала история мальчика Ваньки — образа, вобравшего в себя судьбы тысяч детей, жизнь которых разорвала война. Его путь — символ народного страдания, силы духа и возрождения. Сквозным духовным проводником для героя становится образ Преподобного Серафима Саровского, воплощающий нравственный свет и веру, которая остаётся даже в самые мрачные времена. Актёр Юрий Торсуев назвал

постановку настоящим подарком для народа: «Это было честно, по-настоящему. Спектакль напоминает: память жива. Она должна ездить по всей стране — чтобы мы помнили, кем мы стали и чего стоим».

Значимость постановки и её воздействие на зрителей отмечали почётные гости вечера. Татьяна Дмитриева, руководитель рабочей группы Общественной палаты Московской области, поделилась: «Это не просто сценическое произведение, это трансляция внутренней боли народа. Даже те, кто не профессиональные артисты, стали проводниками настоящей эмоции. Это искусство объединения».

Екатерина Самсонова, заместитель директора по патриотическому воспитанию Центра «ВОИН», добавила: «Такой спектакль — это лучший способ говорить с людьми о Родине, любви, мужестве. Он создан с душой. И сегодня здесь, в зале, я видела семьи, детей, стариков — значит, мы попали в самое сердце».

Музыкальная драматургия — особая нить повествования. Композитор Марат Файзулин создал оригинальное сопровождение, подчёркивающее каждую интонацию действия. Известные композиции Максима Фадеева в новой аранжировке прозвучали как молитва. А песня «Там под Курском опять бои», созданная при участии Сергея Войтенко, Александра Ф. Скляра и Ярослава Сумишевского, стала настоящим гимном спектакля — голосом земли, истерзанной войной, но не сломленной.

Пластический язык спектакля был выстроен хореографами студии «Flash Dance» и Инновационного театра балета (Калуга). Каждое движение — не просто танец, а выразительный образ, рассказанный телом. В нём — боль, гордость, утрата, и главное — свет надежды.

Фойе ДК «Подмосковье» стало частью спектакля благодаря сильной фотовыставке «Это наша земля. Мы не уйдём», созданная волонтёрами и участниками проекта Еленой Муратовой и Екатериной Спиридоновой. Это настоящие кадры с передовой, лица бойцов, флаги над руинами, цветы на земле, прошедшей сквозь огонь.

После Красногорска спектакль отправляется в гастрольный тур по России. Он станет не просто культурным явлением, а живым диалогом со зрителем в каждом городе. Это не просто проект. Это — память в действии, сохранённая и переданная от сердца к сердцу.