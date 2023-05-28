Арт-кластер «Таврида» принял участие в Х Невском международном экологическом конгрессе

25 и 26 мая в Санкт-Петербурге состоялся Х Невский международный экологический конгресс, в рамках которого арт-кластер «Таврида» с Российским экологическим оператором представил проект «Грань ответственности: от красной до черной», посвященный вымирающим и вымершим видам животных, а также специальный показ 10 моделей одежды, изготовленной из вторичного сырья.

Невский международный экологический конгресс проводится с 2008 года и является площадкой для укрепления межпарламентского сотрудничества в сфере обеспечения экологической безопасности и гармонизации экологического законодательства стран СНГ. Миссия конгресса — содействие формированию международной системы экологической безопасности.

Арт-кластер «Таврида» совместно с генеральным экологическим партнером ППК «Российский экологический оператор» раскрыли актуальную тему вымирания животного мира в связи с вмешательством человека в их жизнь и среду обитания в рамках выставки проекта «Грань ответственности: от красной до черной», посвященная вымирающим и вымершим видам животных.

В экспозиции представили линию из арт-объектов в виде исчезающих и уже исчезнувших видов животных, которая символизирует условный рубеж перехода живого существа от представителя Красной книги до представителя Черной книги, то есть от вымирающего к вымершему.

Среди них дальневосточный леопард, камышовая жаба, косатка, утка-мандаринка, каспийская нерпа, сайгак, панда, ирбис, лошадь Пржевальского и птица додо (маврикийский дронт). Автором арт-объектов является Павел Бибишев, участник образовательного интенсива подводного арт-парка «Тавриды».

Образы животных сложены из элементов компьютерной техники, деталей клавиатуры, энергосберегающих ламп, указывая зрителю на то, что природная жизнь заменена человеком на пластиковую и цифровую неживую среду. Интерактивная инсталляция привлекает внимание к тому, как стремительно исчезают виды животных, и призывает участников осознать, где проходит линия ответственности людей перед животным миром.

Также в рамках Конгресса 25 мая прошел показ модной коллекции из вторсырья. Материалы для ее создания были собраны в том числе среди участников Конгресса.

Всего было представлено три коллекции — от студентов Академии им. А. Л. Штиглица, известного модельера Санкт-Петербурга Татьяны Парфеновой и участников образовательного заезда арт-кластера «Таврида» 2022 года.

«Будучи другом и партнером «Тавриды», мы в РЭО всячески поддерживаем развитие активной и творческой молодежи страны, которой не безразлична экология и окружающая среда. За ними будущее, в том числе будущее экологического просвещения и формирования экологически ответственного поведения. И в дальнейшем мы всегда будем рады поддержать проекты и любые начинания «Тавриды», связанные с решением экологических вопросов и, конечно, вопросов утилизации твердых коммунальных отходов и снижения объемов их захоронения», — сказал гендиректор РЭО Денис Буцаев.

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.