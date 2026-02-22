Оплата публикаций

Регионы России

Более 250 необычных алмазов АЛРОСА пополнили «Сокровищницу Якутии»

By T1
64
алмаз сердце - сокровища якутии - коллекция алроса
Фото: пресс-служба АЛРОСА

В год 30-летия Единой сбытовой организации АЛРОСА более 250 алмазов редких форм и цветов, добытых компанией в разное время, пополнили собрание выставки «Сокровищница Якутии» и будут доступны для всех жителей и гостей якутской столицы.

В собранную для «Сокровищницы Якутии» коллекцию вошли 238 алмазов редких фантазийных цветов (фиолетовые, зелено-желтые, желтые, оранжево-коричневые и др.), а также 18 алмазов, которые благодаря необычным формам и другим особенностям получили собственные имена. В их числе кристаллы «Символ АЛРОСА» (напоминает логотип компании), «Игла», «Мушка» (содержит необычное включение в виде насекомого), «Цветочек», «Перо Павлина», «Юла», «Сердечко» и другие.

«Часть редких и необычных алмазов, добытых нашей компанией, регулярно становится экспонатами выставки «Сокровищница Якутии». Работу по их отбору ведет Гохран Якутии совместно со специалистами Единой сбытовой организации АЛРОСА, которые вкладывают в это большой труд и профессионализм, — рассказал Павел Маринычев, генеральный директор АЛРОСА, член Бюро Союза машиностроителей России. — В этом году мы отмечаем 30-летие Единой сбытовой организации АЛРОСА, и ее эксперты постарались отобрать для наших земляков и гостей республики самые разнообразные и действительно уникальные кристаллы, которые наиболее полно демонстрируют богатство якутской земли и могли бы украсить собой любой музей мира».

Необычные алмазы будут представлены в экспозиции «Сокровищницы Якутии».

«Сокровищница Якутии» — это собрание богатств недр Якутии. В экспозиции выставки представлены редкие природные алмазы и бриллианты, крупные золотые самородки, камнесамоцветы и эксклюзивные произведения якутских мастеров: красивые ювелирные украшения, национальные изделия из серебра, изделия из мамонтовой кости и др. редкости.

