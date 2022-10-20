РГИСИ провел футбольный турнир среди будущих артистов и режиссеров Санкт-Петербурга и Москвы

16 октября в спортивном комплексе «Фабрика футбола» (Софийская ул., 14) Российский государственный институт сценических искусств провел ежегодный турнир по футболу, который носит имя профессора Л.В. Грачевой (1955-2019).

В этом году театральный футбол отмечает юбилей – 10 лет назад РГИСИ организовал первый матч среди учащихся института, а в дальнейшем участие в соревнованиях принимали команды студентов творческих специальностей из других городских вузов. По случаю круглой даты турнир расширил географию, и к борьбе за кубок были приглашены команды из столичных институтов – ГИТИС, ВТУ им. М. Щепкина и Театрального института им. Б. Щукина, что позволило Кубку выйти на уровень междугороднего события.

За звание победителей сражались команды мастерских РГИСИ Сергея Бызгу, Семена Спивака, Юрия Красовского, Мурада Султаниязова, сборная студентов из Китая. В составе команд – студенты, выпускники и педагоги актерских и режиссерских курсов РГИСИ, СПбГИКа, ГИТИСа, ВТУ им. Щепкина, Театрального института им. Щукина.

Серия игр, в которой принимали участие 16 команд, продлилась шесть часов.

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