Письма Сергея Параджанова из заключения выставлены на торги за полмиллиона рублей

20 октября в Аукционном доме «Литфонд» пройдут онлайн-торги, на которых будут представлены редкие книги, автографы, фотографии, плакаты, мемориальные предметы и многое другое. В их числе – уникальный архив из шести писем, которые выдающийся кинорежиссер Сергей Параджанов писал сестре и племянникам из мест заключения. В каталоге аукциона этот лот оценили в 550 000 рублей.

Всего на аукцион выставлено 270 лотов. Самый дорогой из них – конволют прижизненных изданий произведений Александра Пушкина: первая и вторая части собрания стихотворений (1829 год) и первое издание поэмы «Братья-разбойники» (1827 год). Стартовая цена – 1 800 000 рублей. Также в каталоге аукциона второе издание «Братьев-разбойников», одна из глав первого издания «Евгения Онегина», а также альманах «Северные цветы» за 1828 год с произведениями Пушкина и гравюрной версией его знаменитого портрета работы Ореста Кипренского. Стоит отметить, что за каждый из этих лотов уже начата заочная борьба.

Еще один топ-лот аукциона представляет уже век 20-й. Материалы несостоявшегося издания сказки известного русского модерниста Алексея Ремизова «Не весть что. Сказка о царе Додоне» включают в себя уникальную рукопись этого произведения эротического содержания (никогда не издававшуюся в этой редакции), гранки с рукописными правками автора, а также пробные цинкографированные оттиски иллюстраций, выполненных Леоном Бакстом. К этому прилагается фотоснимок первой полосы рукописной книги Алексея Ремизова «Что есть табак» с иллюстрацией Константина Сомова. Материалы происходят из семейного архива друга Ремизова, кавалера учрежденного им ордена «Обезьяньей Великой и Вольной Палаты», художника Николая Купреянова.

«Царь Додон» и «Что есть табак» — составные части цикла Ремизова «Заветные сказы», первое издание которых увидело свет лишь 1920 году. В 1908 году в газете «Межа» был помещен анонс «закрытого издания в количестве 25 экземпляров» сказки «Царь Додон» с рисунками Бакста. Однако отдельное издание «Царя Додона» состоялось лишь в 1921 году после публикации в составе «Заветных сказов». Исследователям еще предстоит выяснить, с каким издательством сотрудничал в 1918 году Ремизов, когда была подготовлена рукопись, представленная на аукционе, и частично сделана верстка «Не весть что. Сказка о царе Додоне». Стартовая цена лота – 1 000 000 рублей.

Другая заметная редкость в каталоге торгов – полный комплект выпусков журнала левого фронта искусств «ЛЕФ» за 1923-1925 годы. Иллюстрации для обложек всех номеров выполнены Александром Родченко. На титульном листе одного из журналов – владельческая надпись советского литературоведа Бориса Пуришева.

В журнале «ЛЕФ» публиковались отрывки из «Конармии» и «Одесских рассказов» Исаака Бабеля, «Рабочим Курска» и «Владимир Ильич Ленин» Владимира Маяковского, «Черный принц» Николая Асеева, «Ладомир» Велимира Хлебникова, «Разбойник Ванька Каин и Сонька маникюрщица» Алексея Крученых, фотомонтажи Любови Поповой, проекты Густава Клуциса, Варвары Степановой, Александра Родченко, Леонида Веснина и др.

Примечательно, что в 2018 году на аукционе Christie’s комплект журналов «ЛЕФ» был продан за 21 тыс. 250 фунтов стерлингов. Стартовая цена экземпляров, представленных в «Литфонде» — 500 000 рублей.

Интереснейшим документом эпохи и уникальной библиографической редкостью является альбом «Открытие канала «Москва-Волга». Издан он был в дмитровской типографии НКВД в 1937 году всего в 100 экземплярах. Его нет даже в главных библиотеках страны – ни в РГБ в Москве, ни в РНБ в Санкт-Петербурге.

14 сентября 1932 для строительства канала «Москва-Волга» был создан «Дмитлаг», просуществовавший более пяти лет. Количество заключенных на строительстве канала достигало 196 тысяч человек. 4 июля 1937 года специальным постановлением строительство канала признано законченным. 15 июля состоялось торжественное открытие канала. Как следует из выходных данных альбома, он поступил в набор 7 июля, и был подписан в печать за день до торжественного открытия – 14 июля. Стартовая цена альбома на предстоящих торгах в «Литфонде» – 80 000 рублей.

Чрезвычайной редкостью смело можно назвать блокнот со стихотворениями Анны Ахматовой, записанными рукой автора. Рукопись содержит 27 стихотворений и несколько автографов, один из которых объясняет происхождение уникального блокнота: «Вере Александровне Сутугиной в дни наших встреч и прогулок в Ленинграде от Анны Ахматовой 31 января 1960… Я знаю, что Вы не достали мой сборник, а у меня уже не осталось ни одного экземпляра. Но есть выход — записать в этот альбом те стихи, которые созвучны настроению нашей встречи…» В экземпляр вложена фотография дачного комаровского дома. На обороте — надпись: «Милая Вива. Передают, что Литературный Фонд строит писателям дачи. Заботами друзей получила это фото, на котором виден дом «обещанный» мне. Так ли это — я не знаю, но считайте, что уже приглашены на новоселье. Ваша [подпись]». Стартовая цена лота – 320 000 рублей.

В разделе автографов каталога аукциона нельзя не отметить машинописный автограф стихотворения Бориса Пастернака «Зимняя ночь» («Мело, мело по всей земле во все пределы…») для Ариадны Эфрон, дочери Марины Цветаевой. На правом поле листа – надпись: «Дорогая Аля! Крепко тебя целую. Твой Б.».

Самый ранний из известных автографов «Зимней ночи» датирован декабрем 1946 года. В середине января 1947 года он был приложен к письму, высланному Пастернаком поэтессе Вере Звягинцевой. Другой автограф датирован 1947 годом, выполнен карандашом, сведений о его месте хранения нет. Известен также машинописный текст «Зимней ночи», напечатанный в 1947 году и хранящийся в собрании Агнии Барто. Информация об автографе, выставленном в «Литфонде», отсутствует. Стартовая цена лота – 200 000 рублей.

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