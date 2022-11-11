Первая международная премия THE FASHION & BEAUTY AWARDS пошла в Москве

В конце октября в пятизвездочном отеле МонАрх Москва прошел бьюти форум и первая международная премия THE FASHION & BEAUTY AWARDS.

Комфортная доступность к центру города, а также крупнейшим спортивным объектам северо-запада столицы делают отель удобным местом для бизнеса и туризма. В отеле МонАрх Москва все отвечает потребностям и желаниям гостей с самым взыскательным вкусом — современная архитектура и великолепный дизайн номеров, уникальные по размеру и оснащению банкетные и конференц-залы, рестораны с изысканной кухней, а также современный фитнес-центр.

Международная премия THE FASHION & BEAUTY AWARDS — 2022 призвана оценить достижения в области моды и стиля, красоты и здорового образа жизни, спорта и фитнеса, fashion-журналистики, блог сферы, а также выделить персоны, компании и проекты, благодаря деятельности которых мир вокруг становится ярче и красивее.

Премию украсили яркие творческие номера известных артистов. В рамках церемонии награждения выступили Максим Завидия, Сэйва, Ирина Игнатюк, группа «Пятеро», Лиза Диез, Анна Грейс, Рома Неваш и Рикардо Оливейра (Бразилия).

Ведущей премии стала телеведущая Ольга Жук, которая благодаря своему профессионализму и яркой харизме создала невероятную атмосферу и провела мероприятие на самом высоком уровне.

Поздравляем премиантов первой международной премии THE FASHION & BEAUTY AWARDS — 2022 с заслуженной наградой!

QTEM, КРАСОТА И ИННОВАЦИИ, ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ – «Лучшая профессиональная косметика для волос»;

SKINCODE, КРАСОТА И ИННОВАЦИИ, ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ – «Инновационная антивозрастная косметика»;

MARI JOO, ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ – «Лучший бренд дизайнерских украшений из натуральных камней»;

НАДЕЖДА ЮСУПОВА, ВЕЧЕРНЯЯ И СВАДЕБНАЯ МОДА – «Лучший российский дизайнер»;

TIME TO GROW, БИОИДЕНТИЧНАЯ КОСМЕЦЕВТИКА – «Лучший бренд для здоровья волос»;

BTPEEL, ПРОРЫВ ГОДА – За передовые технологии и инновационный подход, «Лучший российский косметический бренд»;

МАКСИМ ЗАВИДИЯ, МУЗЫКА И СТИЛЬ – «Самый стильный певец»;

СЭЙВА, МУЗЫКА И СТИЛЬ – «Открытие года»;

АЛЕКС ЧЕ, СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО – «За многогранный креативный потенциал»;

ЕЛЕНА СОЛНЕЧНАЯ, ПСИХОЛОГИЯ И НУМЕРОЛОГИЯ – «За уникальные методики и достижения в области ведической психологии и ЗОЖ»;

ЕКАТЕРИНА МАТВЕЕВА, НАРОДНАЯ МЕДИЦИНА И ЦЕЛИТЕЛЬСТВО – «Лучший специалист в области трансформационной терапии и энергии».

Мероприятие прошло в теплой и дружественной атмосфере – гостей мероприятия ждал изысканный фуршет, роскошный праздничный торт, пирамида из розового шампанского и лотерея с замечательными подарками от партнеров мероприятия.

«Символом премии THE FASHION & BEAUTY AWARDS стала золотая россыпь звезд и звездочек. Звезды всегда олицетворяют оптимизм, успех, стремление к совершенству и вершинам. Именно благодаря этим качествам возможно движение вперед, несмотря ни на что и вопреки сложным обстоятельствам. Я хочу обратиться с наилучшими пожеланиями ко всем номинантам, партнёрам и гостям премии, поблагодарить их за доверие и сотрудничество. Всегда двигайтесь вперед, к новым целям, успеху и совершенству, меняйте мир в лучшую сторону, делайте его ярче и красивее! Мы ждем вас вновь на второй премии, которая состоится в апреле 2023 года. До новых встреч!», – говорит Карина Мартиросян, издатель, главный редактор, продюсер премии.

В рамках дневной программы состоялся бьюти марафон для успешных женщин, который проходит в рамках фестиваля стиля и красоты, финал которого состоится весной 2023 года.

Анна Диез

Группа «Пятеро»

Екатерина Матвеева

Жанна Ковалева, Екатерина Директоренко

Ирина Игнатюк и Алекс Че

Карина Мартиросян и Максим Завидия

Карина Мартиросян и Ольга Жук

Карина Мартиросян, Рикардо Оливейра, Полина Бертен

Рома Неваш

Сэйва



THE FASHION & BEAUTY FEST — это международный фестиваль, который объединяет ведущих профессионалов в индустрии моды и красоты. Фестиваль проходит с 2014 года и включает насыщенную выставочную и образовательную программу, художественные и флористические мастер классы, public talk, модные показы, конкурсы для стилистов и визажистов и многое другое. В связи с текущими событиями масштабное мероприятие организаторы решили перенести на апрель.

Организаторы премии и бьюти форума коммуникационное и медиа агентство DVSTYLEMEDIA.RU и мультимедийный журнал THEBEAUTYNEWS.RU, которому в 2022 году исполнилось 10 лет.

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С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.