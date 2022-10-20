В Москве представляют картины из шоколада и скульптуры из теста

Школа Шоколада Елены Сучковой при поддержке Российской Гильдии пекарей и кондитеров проводит на ВДНХ в Школе пекарей III международный конкурс пекарей и кондитеров.

В кулинарном состязании участвуют более 100 кондитеров из Беларуси, Абхазии и России. Им предстоит создать картины из шоколада и скульптуры из теста, а также приготовить пироги. Жюри оценит внешний вид, запах, сложность и вкус изделий. Победителям торжественно вручат кубки, грамоты и подарки от спонсоров мероприятия.

Кроме этого конкурсантов ждут профессиональные мастер-классы с дегустацией, на которых эксперты поделятся своим опытом и знаниями.

— Елена Сучкова обратилась к нам с просьбой помочь ей с площадкой для проведения конкурса. Мы, конечно же, согласились, так как у нас для этого все есть – и помещение, и оборудование, и ингредиенты от спонсоров, — рассказал директор Школы пекарей, вице-президент РОСПиК Юрий Бондаренко.

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