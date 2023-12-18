РМС представил сборник лучших патриотических песен участников конкурса «Голоса Родины»

Издан электронный нотный сборник лучших произведений участников Всероссийского творческого конкурса композиторов и поэтов на создание патриотической песни «Голоса Родины», организованного Российским музыкальным союзом (РМС) при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

Представление сборника состоялось 15 декабря 2023 года в форме онлайн-презентации. В видеоролике, размещенном на сайте проекта, рассказано о конкурсе, освещены главные результаты и мероприятия проекта, представлено содержание нотного сборника песен.

Проект «Голоса Родины» направлен на формирование площадки для творческих дебютов талантливых авторов, развитие песенного жанра и единого культурного пространства в сфере популярной музыки. Участниками конкурса, проводившегося в период с мая по ноябрь 2023 года, стали как профессиональные поэты и композиторы, так и музыканты-любители.

География проекта охватила более 50 субъектов Российской Федерации: более 500 заявок с новыми песнями, созданными не ранее января 2022 года, прислали авторы из Москвы и Санкт-Петербурга, Московской, Брянской, Воронежской, Рязанской, Мурманской, Нижегородской и Сахалинской областей, из Ставропольского, Приморского и Пермского края, Донецкой Народной Республики, Республик Татарстан, Тыва и Башкортостан, Ямало-Ненецкого автономного округа и других регионов.

В ноябре 2023 года на открытом гала-концерте в Москве прозвучали 11 песен, выбранных авторитетным жюри конкурса и зрителями. Их услышали более 500 зрителей в концертном зале, а также около 190 000 зрителей онлайн-трансляции финала. Награды получили авторы лучших композиций в нескольких номинациях. Однако замечательных песен, которые, безусловно, заслуживают внимания исполнителей и слушателей, среди присланных на конкурс намного больше.

В электронный нотный сборник, выпущенный по результатам конкурса, вошли более 50 произведений, рекомендованных к изданию жюри и оргкомитетом проекта. В их числе песни для голоса в сопровождении фортепиано, гитары, инструментального ансамбля и оркестра, а также хоровые композиции. Песни, вошедшие в сборник, при общей патриотической направленности разнообразны по содержанию: это песни о современных и прошлых военных событиях, песни о людях – героях и матерях, песни о любви к родной земле.