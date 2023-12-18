Томшин Бэнд выпустили пятый студийный альбом «Калинов мост»

15 декабря состоялась премьера пятого юбилейного альбома «Калинов мост» хард-рок группы «Томшин Бэнд». За два года напряженной работы над новой пластинкой изменилось не только звучание коллектива, но и состав, и даже сам формат музыкального материала. Одиннадцать композиций нового альбома, объединенных общей концепцией путешествия по разным сторонам русской культуры, начиная с волшебных сказок, заканчивая суровыми былями, персонажами, кочующими из трека в трек, и вечной темой света и тьмы, невинности и порока, заложенных в человеке, олицетворяют совершенно новый этап существования группы.

«Калинов мост – это мост, который соединяет наше бытие с потусторонним миром. Каждый переходит через него в своей жизни один единственный раз. Этот находится над кровавой рекой, в мифологии он трактуется и как дорога между добром и злом, и между двумя мирами. Это очень щепетильная тема, но я не мог ее не затронуть. История. которая известна всем и неизвестна никому, пока напрямую не коснешься. А коснешься обязательно…Для меня Калинов мост – это наша реальность, и в ней между светом и тьмой балансирует человечество», - говорит Владимир Томшин.

Узнаваемые, архетипичные, и абстрактные, чувственные мотивы и образы пронизывают весь альбом: от текстов до голоса. Музыка «Томшин Бэнд» по-прежнему сочетает в себе традиции хард-рока, хэви-метала и классического рок-н-ролла, усиленные элементами спид-метала.

Мифология, к которой обращается лидер группы, в сочетании с тяжелым звучанием рождает ассоциации со скандинавскими метал-группами. Но обращение к корням, силе духа предков, уникальности русской культуры и до этого становились источниками вдохновения Владимира Томшина. «Калинов Мост» сконцентрировал в себе набор философских воззрений и экспериментальных музыкальных решений, к которым группа сейчас готова, как никогда прежде. Выход альбома - финальный этап обновления коллектива, который изменил состав (барабанщиком «Бэнда» стал Василий Казуров, известный по работе в группе «Коррозия Металла») и формат существования. В 2023-м году коллектив посетил рекордное для себя количество музыкальных фестивалей, что сказалось на новой пластинке: Владимир Томшин написал гимн байк-движению «Полный бак бензина», который летом звучал в мотоколоннах по всей России.