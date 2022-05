IVAN отплатил Соле Моновой ее же монетой!

29 мая у одной из самых популярных поэтесс 21 века, Солы Моновой (Юлии Соломоновой) прошёл День Рождения. По этому поводу Юлия получила множество поздравлений от друзей и коллег. Некоторые из них оказались весьма оригинальными. Так, IVAN в своих соцсетях разместил видео, на котором на русском исполняет хит Элтона Джона «Sorry Seems to Be the Hardest Word».

«Несколько дней назад я позвонил Юле, позвал на свой концерт послушать вживую наш сингл «Кто он?». Юля мне рассказала, что работает над песней Элтона Джона «Sorry seems to be the hardest word», хочет перевести её на русский и сохранить смысл, что крайне сложно. Вчера ко мне прилетели эти стихи) Юля, я решил тебя поздравить твоим же творением. С Днём Рождения, дорогая!!! Будь счастлива!!!» – подписал пост IVAN.

«Очень круто!!! Спасибо!!! Саша!» – прокомментировала поэтесса. Стоит отметить, что стихи получились довольно красивыми. И, возможно, уже в скором времени мы услышим новый сингл.

