РНО примет участие в Зимнем фестивале в «Зарядье»

В первый рабочий день нового года Российский национальный оркестр выступит в Московском концертном зале «Зарядье». Концерт пройдет в рамках Московского зимнего музыкального фестиваля, основной темой которого стали сказки и сказочные сюжеты в мировой музыкальной классике.

В этот вечер РНО представит на суд публики мультижанровый проект «Спящая красавица» на музыку балета Петра Ильича Чайковского. Красочное действо объединит бессмертную музыку великого русского классика, танцевальные номера, которые исполнят ведущие солисты Большого театра (режиссером-хореографом выступила Марианна Рыжкина) и видео-инсталляции от режиссера вечера Екатерины Василёвой.

За пульт Российского национального оркестра в этот вечер встанет главный дирижер симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» итальянско-российский маэстро Фабио Мастранджело.

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