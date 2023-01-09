ВЯЗЬМА: Благотворительный концерт в музее-заповеднике «Хмелита»

Прекрасный шанс прослушать великолепную музыку в потрясающих исторических интерьерах усадьбы «Хмелита»!

Концерт «Ко дню рождения А.С. Грибоедова. Посвящение поэту, композитору и дипломату» студентов фортепианного отделения академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского пройдет 14 января 2023 года в музее-заповеднике Хмелита.

Наталья Андреевна Шохирева – лауреат международных конкурсов, участница многих международных фестивалей, преподаватель Академического музыкального училища при МГК им. П.И. Чайковского по классу специального фортепиано. Наталья Андреевна — знаменитый педагог, ее ученики участвуют во всероссийских и международных конкурсах и выступают на концертных площадках Москвы и других городов России.

Вход свободный, трансфер от г. Вязьма до усадьбы будет предоставлен по запросу.

Проезд из Москвы:

Электропоездом с Белорусского вокзала до ст. Вязьма (рекомендуем электропоезд «Ласточка») далее автобусом или на такси до с. Хмелита. Автомобилем – 231 км от Москвы по Минскому шоссе (М1) до перекрестка в г. Вязьма, повернуть направо, далее – по дорожным указателям.

Адрес: 215153, Смоленская обл., Вяземский р-н, с. Хмелита. Тел. +7 (48131) 3-06-29.

Сайт – khmelita.com .

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